La Policía Nacional informó que ha activado la búsqueda del sujeto que fue grabado por una pasajera en el momento que se masturbaba en el interior de un bus de transporte público.

A través de Twitter, pidió a los usuarios informar a la comisaría más cercana si conocen su paradero. “Tras tomar conocimiento de actos indecorosos en flagrancia por parte de una persona de sexo masculino, hemos activado las alertas a fin de ubicar al agresor”, se lee.

#URGENTE 🚨| Tras tomar conocimiento de actos indecorosos en flagrancia por parte de una persona de sexo masculino, hemos activado las alertas a fin de ubicar al agresor.



Si conoces su paradero repórtalo a la comisaría más cercana.#NoCallesDenuncia pic.twitter.com/LA59JY7qdw — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 6, 2020

En las imágenes propaladas por redes sociales se ve que el anciano se masturba en el momento que se encontraba sentado junto a una joven. Incluso, trata de tapar sus partes íntimas con un folder manila.

Ante ello, ella lo graba y le increpa los actos obscenos. A los pocos segundos, el sujeto se levanta del asiento y decide tocar el timbre para bajar del bus. Ante el reclamo del joven, él afirma “me he equivocado”.

El sujeto logró bajar del bus, sin nadie que lo retenga, pese a los reclamos de la chica.

Indignada y asustada

La víctima contó en sus redes sociales que el repugnante hecho ocurrió cuando ella retornaba a su hogar. “No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, narró la joven.

“¡Es horrible que pase situaciones como esta a plena luz del día!", escribió.

Anciano acosa sexualmente a joven en un bus