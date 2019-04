Policía que fue agredida por conductora: "Me pidió disculpas y no es mi enemiga"

Kathyna Blancas , la suboficial de tercera que redujo a una conductora que la agredió con un manotazo en Cercado de Lima, manifestó que la mujer le pidió disculpas y consideró que el caso ya está cerrado.

La suboficial se vio sorprendida por la viralización del video que la muestra rediciendo a la infractora. Asimismo, agradeció a todos los ciudadanos que le expresaron su apoyo.

“Es parte de mi trabajo, es algo rutinario. Nunca pensé que se iba a viralizar tanto y agradezco el apoyo de todo el pueblo peruano y de mis colegas”, manifestó en el noticiero de “Latina”.

Agregó que su accionar fue “de acuerdo al reglamento y respetando el manual de derechos humanos”. Además, reveló que al día siguiente de lo ocurrido, la infractora le pidió disculpas.

“Para mí, la señorita ha sido una infractora, pero no es mi enemiga. Al día siguiente me pidió disculpas y para mí el caso está cerrado. Si me quiere pedir algún servicio, estoy para prestarlo, quiero que sepa que hasta daría la vida por ella. Sigan creyendo en la Policía Nacional, porque estamos para apoyarlos”, puntualizó.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Morán , expresó su apoyo a la suboficial y destacó su trabajo, calificándolo de ejemplo para los demás policías.

“El caso de la suboficial es un ejemplo de cómo debe actuar una policía mujer con mucha energía, profesionalismo y decisión, respetando los derechos humanos. Es un ejemplo para los demás agentes y puedo decir que quedaron atrás los tiempos en que el Ministerio del Interior se dedicaba a perseguir a los policías en lugar de respaldarlos”, puntualizó.

El ministro Carlos Morán se reunió en la mañana de este martes en el Ministerio del Interior con la suboficial Blancas, a quien reconoció por su trabajo durante una ceremonia.

Cabe recordar que la suboficial Blancas redujo a la conductora, quien se encontraba en presunto estado de ebriedad, a la altura de la Plaza Bolognesi, en el Cercado de Lima, luego que esta se resistiera a la intervención.