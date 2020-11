La Policía Nacional del Perú (PNP) volvió a negar el uso de canicas y perdigones de plomo durante la segunda marcha nacional que se desarrolló el sábado y en la que fallecieron dos jóvenes durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

En conferencia de prensa, el Gral. PNP Víctor Zanabria Angulo detalló que los cartuchos con proyectiles metálicos -con los que habrían sido heridos los manifestantes- no son de uso de la institución policial. Por el contrario, aseguró, son accesibles a la ciudadanía.

“Como ven estos colores son específicos para no letales y no son muy accesibles en las tiendas de arma. Sin embargo, los proyectiles que tienen este cartucho, que tienen proyectiles metálicos, sí es de venta comercial y tienen acceso los ciudadanos porque son para caza, la policía no tiene ese cartucho, ni la usamos”, declaró Gral. PNP Víctor Zanabria en la sede Ministerio del Interior (Mininter).

Añadió que desde el 2004, bajo reglamentos internacionales, no hacen uso de perdigones metálicos y que solo hacen uso de perdigones de goma durante las protestas sociales.

“En la PNP, desde el 2004, se ha restringido el uso de perdigones metálicos y se ha ido regulando, luego con la ley 1186 del uso de la fuerza, solo hacemos uso de perdigones de goma que tienen las características de los estándares internacionales que exige naciones unidades por ser no letales o menos letales”, agregó.

“El proyectil de goma no tiene poder para penetrar en la masa muscular, el poder de la penetración es mínimo (cuando es cerca), este tipo de proyectil mientras mayor distancia no puede penetrar y mientras más cerca, tiene concentración”, aseveró.

El último sábado, día en que se ejecutó la segunda marcha nacional en contra de Manuel Merino, un enfrentamiento entre la Policía y manifestantes dejó varios heridos. Asimismo, este lamentable hecho dejó dos fallecidos, Inti Sotelo y Jack Pintado, quienes tras recibir varios impactos de perdigones perdieron la vida.

