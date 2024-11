Policía acusado de descuartizar a Sheyla Cóndor tenía denuncia por violación

Víctima de un psicópata y de un precario sistema de denuncia y justicia. “Si ese día me hubieran apoyado, quizá conseguía a mi hija viva”, expresó entre lágrimas Elsa Torres al referirse a la negativa de los policías en recibir la denuncia por la desaparición de su hija, Sheyla Cóndor Torres (26), asesinada y desmembrada, aparentemente, por el policía Darwin Condori Antezana (25).

Elsa relató que el miércoles 13, el mismo día que su hija no volvió a casa, acudió a la Comisaría de Santa Anita a denunciar el hecho, pero no le hicieron caso. “Se habrá ido con su enamorado, ya volverá, esas cosas no se denuncian”, le dijeron. Cuando Elsa volvió el viernes 15, con la certeza de que su hija fue a la casa del suboficial en Comas, los agentes le dijeron que el caso debía ser denunciado en ese distrito. Ya, en la comisaría de Lima Este interpuso la denuncia, sin involucrar al agente por temor a una denuncia por difamación. Al día siguiente, ella misma encontró los restos descuartizados de su hija en el departamento del policía.

VIOLENCIA SEXUAL

A su vez, una jovencita que en 2023 denunció, junto a dos amigas, al policía Darwin Condori y otro amigo por el delito de violación sexual grupal contó que su caso tiene cero avance ante la desidia de la fiscal y la jueza. “Van dos años que venimos luchando y no vemos justicia... Se está comprobando que el señor Darwin es un psicópata”, enfatizó.

Imagen ESCAPÓ. Darwin Condori Antezana, suboficial de tercera de la PNP, está no habido, tras descubrirse crimen de jovencita. (Foto:Difusión).

“Pido justicia, quiero que le den cadena perpetua. Si ya tenía antecedentes, una denuncia por violación, ¿por qué seguía en actividad? Si hubieran hecho justicia con las chicas, con mi hija no hubiera pasado esto. Si ese día me hubieran apoyado (en la comisaría), quizá conseguía a mi hija viva”, expresó Elsa Torres.

El imputado Darwin Condori se encuentra no habido, por lo que el abogado de la familia de Sheyla ha pedido a las autoridades que lo incluyan en el programa Los Más Buscados del Mininter y emitan, también, una orden de captura internacional en su contra.

En tanto, seis jóvenes —dos de ellos inquilinos del departamento donde fueron encontrados los restos desmembrados de Sheyla y cuatro amigos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval (CITEN)— permanecen detenidos en la sede de la Dirincri, bajo sospecha de encubrimiento. Se les toma su testimonio y se revisa sus teléfonos celulares. Sus familiares aseguran que son inocentes, que no sintieron sonidos extraños ni el olor del cuerpo putrefacto.

TENGA EN CUENTA

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que ha dispuesto la intervención de la Oficina 16 de Inspectoría de la Policía, debido a que no avanzaron con las investigaciones por el caso de violación contra Darwin Condori.

Lo mismo se ha dispuesto para la Comisaría de Santa Luzmila, por no atender cómo debían la denuncia por la desaparición de Sheyla Cóndor.

