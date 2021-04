Como una “reacción sobredimensionada” calificó el publicista Sandro Venturo la polémica generada por la decisión de los productores de pisco peruano que aceptaron el ‘requisito’ de participar en el Concurso Mundial de Bruselas, a realizarse este año en Chile, con la denominación de ‘aguardiente de uva peruano’.

Venturo recordó que, de acuerdo con la legislación vigente, los productores de pisco peruano que exportan el destilado nacional a Chile deben hacerlo con la denominación de aguardiente de uva.

"No es solo por ese evento, es siempre. Según la legislación existente, el pisco peruano no puede entrar a Chile ni el chileno a Perú con la denominación 'pisco'. Como el evento este año es en Chile se deben acatar las normas que fueron establecidas previas al evento. No es una prohibición para el concurso, sino una medida que rige permanentemente", enfatizó.

Para Venturo la polémica suscitada en torno a la decisión inicial de los productores peruanos de participar en el certamen internacional obedece más a un tema de nacionalismo que es exacerbado por las redes sociales.

"Perú y Chile disputan hace años llamarle pisco a sus bebidas. A la gente que no conoce estos temas más complejos le molesta que Perú vaya a Chile y no se pueda llamar 'pisco'. Pero creo que esa es una reacción sobredimensionada, ante la cual los productores han preferido no participar para no meterse en problemas chauvinistas y nacionalistas", manifestó.

El sociólogo dijo que la polémica va más allá del evento o de la industria y el negocio del pisco o las implicancias legales. "Es una reacción chauvinista más de las cientos que ha habido con Chile. Los italianos no se quejan de que en Perú se haga pizza o los norteamericanos porque hagamos pollo broaster", comentó.

Agregó que el tema se hace más evidente por el peso que ahora tienen las redes sociales, pues las marcas son más sensibles a las opiniones de la gente en esa plataforma.