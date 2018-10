Las obras de último momento que realiza la Municipalidad de Lima, es decir, a solo dos meses de que Luis Castañeda deje el sillón edil, continúan siendo blanco de críticas. Esto sucede con la ampliación de carriles en tramos de las transitadas avenidas Javier Prado y Alfredo Benavides, que ha generado la protesta de vecinos. Además, especialistas coincidieron en que estos trabajos no van a solucionar la congestión vehicular en dichas vías.

Ayer, a las 6:30 a.m., vecinos de Surco, acompañados de su aún alcalde, Roberto Gómez Baca, hicieron un plantón en la cuadra 37 de la Av. Benavides. Ellos expresaron su molestia porque, según denunciaron, la comuna capitalina viene talando los árboles de la berma central. Asimismo, indicaron que se está quitando espacio al peatón, ya que también se van a reducir las veredas.

Para esta obra, el municipio invertirá un total de S/5’454,299. Esta consiste en ampliar de dos a tres carriles ambos sentidos de dicha vía, en el tramo entre el óvalo Higuereta y la Av. Velasco Astete.

De otro lado, vecinos de San Isidro denunciaron que –debido a las obras en la Av. Javier Prado– se habían destruido rampas para discapacitados. Manifestaron que hicieron lo mismo con las áreas verdes de la berma central. La comuna capitalina informó que, para este proyecto, Emape invertirá S/2’886,756. La vía pasará de tres a cuatro carriles, en el tramo entre la Vía Expresa de Paseo de la República y la calle Los Olivos.

NO SERÁN UNA SOLUCIÓN

Para el arquitecto y urbanista Jorge Ruiz de Somocurcio, estos proyectos no son una buena alternativa si no van de la mano con todo un sistema de movilidad. “La ampliación es una invitación a que ingresen más vehículos. No va a dar resultado si agrandas en un tramo y luego vuelves a la misma cantidad de carriles. Solo se trasladará el tráfico”, explicó a Perú21.

Por su parte, la arquitecta Silvia de los Ríos, del Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (Cidap), sostuvo que hay obras con menor presupuesto y con mayor efectividad.

“Se necesita una red de semaforización que esté sincronizada para que los vehículos avancen. Ampliar los carriles es una idea primitiva que no funciona”, indicó.



TENGA EN CUENTA