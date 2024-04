El Poder Judicial sentenció a tres años y cuatro meses a José Leonell Llanos Rodríguez quien, mediante fraude informático, destinó ilícitamente S/ 6,500 a una billetera electrónica de criptomonedas.

El Ministerio Público informó que el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, dirigido por el fiscal provincial Jonathan Portillo Vela, logró dicha sentencia condenatoria.

Según la acusación fiscal, el 31 de enero de 2023, el sentenciado, a través de medios tecnológicos, obtuvo los datos bancarios de una empresa dedicada a la realización de consultorías, los cuales empleó para la compra de criptomonedas desde una billetera digital electrónica.

Para ello hizo uso de un conocido exchange, mediante el cual se realizan los intercambios de estas divisas digitales.

La investigación, a cargo de la fiscal adjunta Angélica Pérez Asencio, acreditó que el imputado no utilizaba cuentas bancarias sino una billetera electrónica para recibir el dinero con el fin de no ser identificado. Esto tras haber obtenido previamente los datos bancarios de la parte agraviada con las que efectuó dichas operaciones no reconocidas.

La Fiscalía destaca que la sentencia es la primera en Perú relacionada al uso de criptomonedas y es el resultado del uso de técnicas especializadas de investigación por parte del personal fiscal que marca un precedente importante en las investigaciones futuras de cibercrimen en las que se empleen estas y otras sofisticadas herramientas digitales.

