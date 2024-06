“Estamos impulsando una mejor atención a los trabajadores sobre todo a los pensionistas que tienen juicios y en el proceso fallecen”, aseguró el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, quién basado en sus ejes de gestión: descarga procesal, acceso a la justicia, continúa ampliando sus servicios a favor de los litigantes y así dar celeridad y eficiencia a los procesos laborales.

A nivel nacional se están implementando los Módulos Corporativos Laborales en los Juzgados de Trabajo que tramitan la subespecialidad del proceso contencioso administrativo laboral y previsional.

El primero fue puesto en funcionamiento en La Libertad (diciembre de 2022), luego en del Santa (abril), Cusco (junio), Junín (julio), Piura (octubre), en 2023; y en el presente año en Lima Norte (abril) y Tacna (junio).

Para el segundo semestre de 2024 se tiene proyectado implementar en Chiclayo (julio), Loreto (agosto) y Cajamarca (setiembre), haciendo un total de 10 sedes.

“Se está haciendo justicia social, sobre todo con los pensionistas que tanto necesitan ser atendidos de manera oportuna”, aseveró el titular del PJ.

Este modelo ha contribuido a resolver expedientes con mayor celeridad y la carga ha disminuido en poco tiempo hasta en un 48%.

“Son 10 módulos, quisiéramos sean más pero también es tema presupuestal. Con estos módulos tenemos un avance significativo; se han resuelto más de 40% expedientes”.

El objetivo de la implementación de módulos es básicamente instaurar una nueva forma de organización y trabajo de los órganos jurisdiccionales laborales. Estas sedes evalúan casos como despidos injustificados, discriminación laboral, jubilaciones, acoso laboral entre otros.

NUNCA DEBIERON LLEGAR AL PODER JUDICIAL

De acuerdo con información estadística, aproximadamente el 80% de los expedientes de la subespecialidad contencioso administrativa laboral y previsional tiene como justiciables a adultos mayores por lo que el tema tiene mayor relevancia.

“Cuando vamos a inaugurar sedes armamos ferias para los adultos mayores y así orientarlos en sus casos, que a mi parecer no deberían existir; el Estado no debería estar litigando con los pensionistas. Mi crítica es al Estado que litiga contra ellos, que no les reconoce sus derechos sin tener que venir al Poder Judicial, cuando todo pudo ser administradamente”, dijo Javier Arévalo.

Justicia con rostro humano, celeridad en los procesos y sobre todo acceso a esta, un nuevo modelo de despacho judicial dirigido a los ciudadanos.

