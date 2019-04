Policía Nacional en alerta por aumento de robos en zonas residenciales

No importa si es de día o de noche. Ellos son avezados, van armados. La mayoría de veces no ocultan sus rostros, pues parecen sentirse impunes. No dudan en disparar si es necesario para lograr su objetivo y ahora prefieren las motos antes que los autos para huir entre veredas y pistas llenas de vehículos.

Estamos hablando de la delincuencia que actualmente opera en las zonas residenciales de la capital, de hampones como aquellos que asaltaron a seis padres de familia que salían de una reunión en un exclusivo colegio de la urbanización Las Casuarinas, en Santiago de Surco , o de otros que –bajo la misma modalidad– sorprendieron a ocho amigos que esperaban un taxi frente a una vivienda en Pueblo Libre.

Esta realidad se ve reflejada en el último informe de Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) , el cual indica que, por ejemplo, en Santiago de Surco, los robos aumentaron en un 21% en 2018, convirtiéndose en el sexto distrito más peligroso de Lima.

El mismo estudio señala que en Pueblo Libre , los asaltos se incrementaron en un 71.53% entre 2017 y 2018.

Por ello, en las últimas semanas, la Policía Nacional ha venido realizando operativos inopinados en San Isidro, Santiago de Surco, Magdalena del Mar y Miraflores . En este último distrito, la incidencia de la delincuencia aumentó un 12% en 2018, según el INEI.

PLAN INTEGRAL

Ante esta alarmante realidad, Perú21 consultó al ministro del Interior, Carlos Morán , sobre qué es lo que estaba ocurriendo en distritos como Santiago de Surco, donde, el año pasado, ocurrieron 6,519 delitos contra el patrimonio.

Tras reconocer que es un hecho “preocupante”, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) anunció que se evalúa una reunión con el comando policial para tratar esta problemática. A la cita asistirían todos los generales de la Policía Nacional, en la primera quincena de este mes.

En tanto, dijo que “las intervenciones en Miraflores, Surco y San Isidro son parte de este accionar; estamos incidiendo más, la Policía viene trabajando en un plan integral”.

Por su parte, el comandante general de la Policía, el general José Luis Lavalle Santa Cruz, sostuvo que el incremento de asaltos en los distritos que solían ser los más seguros de la capital se debería a que “la delincuencia se mueve y busca la oportunidad donde hay más objetos de valor”.

Agregó que la respuesta de la Policía Nacional es contundente frente a estos actos delincuenciales y que, por ello, los operativos en diversos sectores de la capital continuarán.

“Hemos sostenido una reunión con los jefes de las divisiones policiales de Lima y Callao, porque esto es parte de una estrategia integral con todos los gobiernos locales”, enfatizó Lavalle.

“Vamos a evaluar qué operación hacer en estas zonas residenciales porque nos preocupa lo que sucede”.

TENGA EN CUENTA

- La incidencia de robos en la capital habría aumentado un 14% entre 2017 y 2018, según cifras del último estudio de Seguridad Ciudadana del INEI.

- El mismo estudio señala que, en el Cercado de Lima , los asaltos se incrementaron en aproximadamente un 18% el año pasado.