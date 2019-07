'Plus Size Fashion Showroom': Conoce todo sobre el evento de modas de tallas grandes [FOTOS]

La revolución plus size o 'talla grande' no solo ha llegado a las vitrinas de marcas reconocidas, esta iniciativa fue gestada en el Perú desde el 2017 con el ' Plus Size Fashion Showroom', evento que junta a varias marcas peruanas de ropa especializadas en tallas grandes.

Esta propuesta inició con las emprendedoras peruanas Lisset Guadalupe y Gina Zorrilla, quienes encontraron un nicho en el mercado que no era atendido adecuadamente. Entonces vieron la oportunidad.

Debido a la escasez de oferta y luego de un arduo estudio de mercado por parte de dos emprendedoras que vieron insatisfacción en el segmento, es que decidieron iniciar el 'Plus Size Fashion Showroom', hasta ahora el único y más grande evento de moda de Lima especializado en tallas grandes.

Ahora, lo que empezó convocando a un pequeño grupo de marcas se hizo cada vez más grande hasta llegar a esta octava edición, que se realizará este sábado 20 y domingo 21 de julio en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe (Av. Bolivia 408 – Cercado de Lima).

Se presentarán 45 stands de diversas marcas peruanas en las que el 90% de los participantes son pequeñas y medianas empresas, de los cuales el 80% son emprendimientos liderados por mujeres.

Además, para esta ocasión habrán aproximadamente 100 stands dedicados a moda, belleza y estilo, que presentarán lo mejor en ropa, calzado, accesorios y todo lo relacionado al segmento.

Parte de la misión de este evento es profesionalizar a las marcas que lo conforman, trabajar en equipo con las influencers y –sobretodo- apoyar en la mejora de la autoestima, autoaceptación y respeto de las personas que son de talla grande.