Playa La Herradura cerrada tras migración de cangrejos: "No hubo estudio de impacto ambiental"

Henry H. Alemán, gerente municipal de la Municipalidad de Chorrillos, reveló a Péru21 que no hubo un estudio de impacto ambiental, previo al retiro de piedras y la colocación de arena en la playa La Herradura, y que, según especialistas, causó la migración de miles de cangrejos o arañitas de mar en el lugar.

"No corresponde un estudio de impacto ambiental, pero sí investigación de los ecosistemas. Es un trabajo de mantenimiento, no una obra propiamente... No hubo estudio de impacto ambiental, porque allí no amerita. Hicimos un muestreo, investigación en la zona, y no hay ecosistema debajo de las piedras. Es más, se retiraron las piedras y, debajo, encontraron la arena madre", declaró Alemán.

El funcionario aseguró que "debemos tener claro que la remoción de las piedras no haya derivado en la aparición de los crustáceos".

En la marcha, agregó, se ve que los crustáceos migran de la península de la playa La Caplina hasta la otra península, conocida como El paso de la araña. "No es que haya sacado una piedra y haya salido un crustáceo; ellos, al ver la zona segura y libre de depredadores, han emprendido su marcha tipo éxodo. ¿El retiro de las piedras no ha sido la causa de migración? El retiro de piedras ha facilitado para que emprendan la migración. No hay estudio ningún estudio que diga que ahí estaba el hábitat.

Indicó, además, que los trabajos de recuperación de la playa La Herradura ya culminaron, y que los camiones que estaban dejando arena en la mañana en el lugar lo hacían por un tema de reordenamiento. "Hemos sido muy cuidadosos de no afectar la migración natural de los pequeños crustáceos.

El funcionario advirtió, además, que la playa La Herradura continuará cerrada para los bañistas hasta nuevo aviso.

"Va estar suspendido el acceso hasta garantizar que haya terminado de forma natural la migración. No vamos a afectar, apresurarlos ni usar máquinas. Hoy, la migración es de un 10% a comparación de lo que se vio ayer. No se ha advertido tampoco muerte masiva de cangrejos.

