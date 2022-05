La Municipalidad de San Juan de Lurigancho clausuró este lunes el centro de diversiones Play Park, ubicado en el parque Bolognesi, luego que varios adolescentes resultaran heridos tras caerles encima la parte de un letrero luminoso del juego mecánico “Tagadá”.

“Inmediatamente que se tomó conocimiento del hecho se dispuso las acciones pertinentes en cuanto a control, sanciones y defensa civil a fin de poder verificar las condiciones de seguridad de este local”, señaló Marco Pajuelo, subgerente municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, en diálogo con Latina.

“Es lamentable encontrar un local que no contaba con licencia de funcionamiento ni con permiso de Defensa Civil para la instalación de juegos mecánicos que tienen motor, que tienen potencia. Esta área solamente estaba autorizada para poder ser utilizada con juegos recreativos para niños”, añadió.

Clausuran juegos mecánicos tras accidente

Asimismo, el funcionario detalló que en el 2020 se le comunicó a Play Park que no se le iba a brindar la licencia correspondiente si el espacio no se destinaba para lo que estaba autorizado. “Dentro del convenio que hemos podido tener a la vista por parte de los administradores hay una suerte de tercerización de espacios que obliga a los locatarios solicitar un permiso, el cual no fue realizado”.

Por ello, la comuna procedió a la clausura inmediata del parque de diversiones, así como a la aplicación de una sanción pecuniaria que asciende a 2 UIT (S/9.200). “Es una clausura temporal mientras se inicia el proceso, tienen cinco días donde nosotros vamos a continuar con todo el aspecto legal para poder hacer la acción definitiva”.

¿Qué pasó en Play Park de SJL?

Varios adolescentes resultaron heridos la noche del último domingo luego que les cayera encima la parte de un letrero luminoso del juego mecánico “Tagadá”.

En las imágenes difundidas por TV Perú Noticias, se observa el momento en que la letra A que estaba cae sobre los jóvenes que disfrutaban del atractivo de diversiones.

