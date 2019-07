Municipalidad de Lima anunció que este martes no se aplicará el plan ‘pico y placa’

La Municipalidad de Lima informó que los vehículos particulares de las categorías M1 y N1 podrán desplazarse este martes, 30 de julio, por las vías metropolitanas sin ningún tipo de restricción, ya que no se aplicará el plan ‘pico y placa’.

En un comunicado, la comuna detalló que, de acuerdo con la ordenanza N°2164, la medida implementada para mejorar la circulación vehicular en la capital, a través del último dígito de su placa de rodaje, no se aplica los feriados y los días declarados no laborables.

Es decir, durante este lunes y martes no habrá plan ‘pico y placa’ en los ejes viales Panamericana Sur – Evitamiento – Panamericana Norte; Javier Prado – La Marina y Tacna – Garcilaso de la Vega – Arequipa.

La Municipalidad de Lima remarcó que, a partir del miércoles 31 de julio, el plan volverá a ser aplicado, por lo que se recomendó a los conductores usar las vías alternas o movilizarse en transporte público (Metropolitano y los buses de los corredores complementarios) o taxis autorizados. Otra opción, según dijo, es empezar a compartir el auto con compañeros de trabajo, familiares o vecinos.

El plan ‘pico y placa’ se ejecuta de lunes a jueves, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los vehículos con placa par (incluido el cero) no pueden circular los lunes y miércoles, mientras que los de placa impar los martes y jueves.

La Municipalidad de Lima advirtió que, a partir del lunes 5 de agosto, se empezará con la imposición de multas de S/336 a aquellos conductores que no respeten la medida.