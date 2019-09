"´Pico y placa’ continúa”. De esta forma, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, confirmó la vigencia de este plan de restricción vehicular que, inicialmente, fue lanzado como piloto para facilitar el traslado de los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019.

Adicionalmente, el burgomaestre aseguró que “esta semana saldrá una medida adicional relacionada con los camiones”. Se trata de una norma que establece franjas horarias para el tránsito de vehículos de carga pesada en vías de la capital.

Sobre este tema, Lino de la Barrera, especialista en temas de transporte, manifestó que se necesitan disposiciones complementarias en tránsito para que el ‘pico y placa’ tenga un mejor resultado.

“Este tipo de medidas son de carácter temporal. Las definitivas son las que aplique la municipalidad para descongestionar la ciudad, como la semaforización sincronizada, el control de cruces a la derecha e izquierda o establecer carriles exclusivos para el transporte público”, afirmó.

Señaló, además, que este plan aún no está bien desarrollado como para que pueda aplicarse en toda la ciudad.

El ‘pico y placa’ se aplica en los ejes Tacna-Garcilaso de la Vega-Arequipa, Javier Prado-La Marina, Vía Expresa de la Av. Paseo de la República y en la carretera Panamericana Norte-Vía de Evitamiento-Panamericana Sur.

Rige en dos horarios: de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Los vehículos cuya placa culmine en número par no pueden circular por los mencionados corredores viales los lunes y miércoles.

En tanto, las unidades cuya matrícula termine en número impar no pueden hacerlo los martes y jueves.

SABÍA QUE

- A los conductores que no acatan el ‘pico y placa’ se les aplica una fotopapeleta, cuyo valor asciende a S/336.

- El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, presentó ayer las mallas viales. Se trata de señales de tránsito que han sido pintadas en las seis intersecciones del Cercado con mayor congestión vehicular.

- A los choferes que no respeten estas señales se les multará, también, con S/336 y se les descontará 20 puntos de su récord de conductor.