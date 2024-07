En medio de los conflictos entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por las obras de la Estación Central, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) capacitó a 25 representantes de empresas de transporte público regular con el objetivo de informarles sobre los recorridos de las rutas alternas que deben seguir sus unidades, como parte del plan de desvíos.

Este plan de desvíos se aplica en las inmediaciones de las plazas Miguel Grau y Bolognesi, en el Cercado de Lima. Como resultado, los vehículos de transporte público que se dirigen hacia el Callao deben circular por las avenidas Grau, Paseo de la República, 28 de Julio y Guzmán Blanco, hasta llegar a Plaza Bolognesi, desde donde retomarán su recorrido habitual.

Para los vehículos con dirección al distrito de Ate, deberán seguir por las avenidas Bolivia y Paseo de la República antes de ingresar a la avenida Grau. Otra ruta alterna habilitada consiste en circular por las avenidas Guzmán Blanco, 28 de Julio, José Gálvez y García Naranjo, para luego incorporarse al Paseo de la República y continuar su recorrido habitual por la avenida Grau.

Mapa de desvíos.

Los operadores de transporte capacitados pertenecen a las empresas E.T. Nuevo horizonte S.A., E.T. 78 S.A., E.T. Turismo Huaycán S.A., Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A., E.T.S. Lima Chosica S.A., E.T.S. Salvador S.A.C., E.T. Los milagros del Señor de Pachacamilla S.A., E.T. Treintitres S.A., E.T. Pachacútec Internacional S.A., entre otros.

Al mismo tiempo, 40 orientadores de la ATU están desplegados en puntos estratégicos de la zona de desvíos para informar a conductores y peatones sobre las rutas y paraderos alternos, con el fin de asegurar que puedan continuar sus trayectos sin inconvenientes y evitar el caos reportado en los últimos días.

Los fiscalizadores de la entidad están colaborando con la Policía Nacional del Perú (PNP) para agilizar el tránsito vehicular.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao será el primer metro subterráneo del país y contará con 35 estaciones. Este moderno sistema de transporte permitirá viajar de Ate al Callao en un tiempo estimado de 45 minutos, reduciendo significativamente el tiempo de viaje en transporte público, que actualmente supera las 2 horas y 30 minutos.

