El Sétimo Juzgado de Familia sub especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar resolvió prohibir al exmagistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, “ejercer violencia económica o patrimonial” en agravio de su esposa, Rosa María Montero, quien lo denunció precisamente por maltrato económico y patrimonial.

Así se puede leer en el Expediente 11285-2023-0-1801-JR-FT-07, que, además, exhortó al exmagistrado a “abstenerse de realizar actos que amedrenten o interrumpan la posesión de los bienes patrimoniales de la denunciante.

“En caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por esta Judicatura respecto de las medidas de protección dictadas, será pasible de denuncia penal por delito de resistencia y/o desobediencia a la autoridad, de conformidad con lo prescrito en la el artículo 24° de la ley 30364 que a la letra señala: “El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal””, se puede leer en el expediente.

“Ofíciese oportunamente a la Comisaría correspondiente a efectos de poner en conocimiento de las medidas de protección dictadas a favor del denunciante, debiendo el mismo cumplir con la ejecución de dichas medidas si fuere el caso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23° de la Ley 30364 precitada que en su segundo párrafo establece: “(…) La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial del registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas(…)””, señala en su segunda conclusión el mencionado documento.

Cabe recordar que el pasado febrero de este año, Rosa María Montero ratificó en un programa dominical la denuncia que realizó contra Espinosa-Saldaña por presunta maltrato psicológico.

“Me he guardado todo esto por años. He vivido un calvario, si he salido es porque no aguanto más y tengo miedo. Estoy muy asustada porque él tiene poder y contactos y yo no tengo nada de eso. Lo que estoy diciendo es mi verdad, desde el fondo de mi corazón”, manifestó Montero Musso, entre lágrimas.

“He vivido durante años sujeta a maltratos psicológicos no solamente directos, hablados hacia mi persona, sino, incluso, Eloy hablaba como que solo en muchas ocasiones con cosas hacia mí: ‘Esta mujer desgraciada, que no se qué’. Yo escuchaba, era como una tortura china, o sea se me viene a la cabeza la imagen de lo que era una tortura china del preso que va cayendo la gotita de agua, así, es lo que yo he vivido”, aseguró.

El pasado jueves 2 de febrero, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar por el “presunto delito de agresiones en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar (violencia psicológica)”.

