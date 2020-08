El gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck , rechazó las declaraciones de la ministra de Salud, Patricia García , quien el miércoles aseguró que la situación que afronta Piura por la epidemia de dengue es un psicosocial .

"Señora ministra, con todo respeto, lo que vivimos en nuestra región no es un psicosocial, es una realidad. Es el tercer año que vivimos con esta plaga, que el año 2015 causó 22 muertos, el 2016, 16 muertos y este año hasta ahora van 18 muertos", señaló.

Hilbck indicó que este debería ser el último año "que los piuranos sufrimos la plaga". Consideró que se debe asignar mayor presupuesto para la prevención y no cuando la enfermedad está en su máxima expresión. En ese sentido, pidió atención urgente del Ejecutivo para que no avance el mal en la región. "No debe morir un piurano más", subrayó.

Al respecto, la titular del Minsa señaló que ha sido mal interpretada. "Se ha tomado fuera de contexto lo que dije. Dengue existe en Piura. Estamos en una emergencia sanitaria grado cinco, algo que jamás se ha visto", dijo.

El último miércoles García declaró que "se está creando un psicosocial, sí hay casos de dengue en Piura así como en Tumbes, Lambayeque, La Libertad que están siendo controlados".*

Hoy, aclaró, además, que no es una pandemia como lo señalan algunos congresistas, sino una epidemia. También aseguró que están controlando este problema y se espera que en 14 días disminuyan los casos por el plan masivo de fumigación.

"En lugar de entrar en pánico quiero que la gente colabore con nosotros y abran sus puertas a los fumigadores", manifestó.

En menos de una semana, la Dirección de Salud confirmado 8 de las 18 muertes. Además, se investiga la causa del deceso de un menor en Sullana. Los casos notificados se elevaron de 13,515 a 14,132, entre confirmados y probables.

