Un impresionante y eficaz operativo montó la Policía Nacional del Perú para rescatar a las dos niñas que habían sido trasladadas de Lima a Piura por su padre, quien fue acusado de llevárselas desde el martes 21 de junio y sin tener el consentimiento de la madre.

En imágenes registradas, se evidenció que ambas menores permanecían en una vivienda situada en un condominio de una zona exclusiva del distrito piurano de Castilla.

Hasta dicho lugar llegaron policías de rescate junto a Ximena Vidaurre, madre de las niñas, y montaron un operativo -simulando un simulacro para evitar futuros traumas a las menores- a fin de ingresar a la casa.

Ya en el interior, la Policía puso a buen recaudo a las infantes y volvieron con su madre. En tanto, según informó América Noticias, Pedro Labarthe Onrubia fue trasladado hasta la Dirincri de Piura junto a su abogada.

Encuentran a niñas que eran buscadas por su madre

El caso

La madre de familia denunció que su expareja y padre de sus dos menores hijas, Pedro José Labarthe Onrubia, se las llevó sin su consentimiento desde Lima hasta la región de Piura.

“Se llevó a mis hijas Diane y Micaela a las 11:40 am del martes 21 de junio en dirección a Piura (12 horas de viaje). La denuncia se hizo 1:37 pm en la comisaria de Orrantia del Mar (San Isidro), pero ninguna garita policial detuvo el vehículo (donde iba José Onrubia) a pesar que en la denuncia se indicaba que tomaría esa ruta y a pesar de que no tenía ningún documento de identidad de mis menores hijas. Ni contaba con licencia de conducir o tarjeta de propiedad del auto”, denunció Ximena Vidaurre hace un par de días.

Sin embargo, el miércoles 22 de junio, se reportó que ambas niñas fueron ubicadas en una vivienda situada en una exclusiva zona de Piura. No obstante, la Policía y el Ministerio Público no pudieron intervenir la casa -por aparente no configuración de delito- por lo que levantaron un acta.

¿Cómo se llevó a las niñas?

“Me contacta porque hace dos años que ya no vive con nosotros, que quería sanarse y quería ayuda psiquiátrica. Es ahí donde me engaña y que le permita acercarse a las niñas... (cuando estaban en un auto) el se va junto a mis hijas, cuya custodia la tengo yo. Tenemos medidas de protección (contra Pedro Labarthe)”, explicó la madre.

La denunciante agregó que desconocía la intención de Labarthe para llevarse a sus hijas. “No sé cuál será su intención, pero lo que sí se es que es parte de su estado mental, no se encuentra dentro de sus cabales, consume drogas. No está bien y hace cualquier cosa”, detalló.

