Luego del traslado de Piero Gaitán García a la carceleta del Poder Judicial , acusado por el delito de violación, salió a la luz el informe psicológico de la víctima.

Según informó 'América Noticias', los psicólogos del Ministerio de la Mujer escucharon el relato de la joven de 23 años, donde se supo que uno de los tres acusados le solicitó que no denuncie los hechos.

"Y todavía uno de ellos me decía que todo había sido un malentendido, que lo deje ahí, que no denuncie, como si se tratara de cualquier cosa, no saben todo lo que en este momento estoy sintiendo y la vergüenza que me da recordar y pensar esto", afirmó la víctima ante los especialistas.

Tras la denuncia de la muchacha la Policía intervino a los acusados y fueron sometidos a exámenes toxicológicos. Piero Gaitán dio positivo para marihuana.

En el informe psicológico la joven dice que siente “vergüenza y miedo” por contar lo sucedido pero desea que la ayuden porque “se han aprovechado un montón”.