Piero Gaitán: "Jamás violé a nadie. Sería incapaz, me crié entre mujeres"

Piero Gaitán García , hijo del famoso músico Rodolfo Gaitán Castro , desde el penal Castro Castro se pronunció sobre los cargos de violación sexual que se le imputan.

A través del programa dominical Día D , se hizo pública una carta donde el joven rechaza las acusaciones que lo señalan como responsable del abuso sexual a una mujer en un departamento de Miraflores .

"Quiero creer en la justicia, a pesar de encontrarme privado de mi libertad sin más pruebas que la sindicación de una persona. Tengo fe en que la verdad se impondrá ante la mentira y podré estar nuevamente con mi hijo y todos mi seres amados" , inicia así el texto de Gaitán García.

"Jamás violé a nadie. Lo peor, no tuve relaciones sexuales ese día, nunca fui mordido en los labios hasta hacerme sangrar y la falsa víctima jamás fue dopada ni drogada y todo esto no es porque lo diga yo, así está demostrado desde el primer momento por los informes científicos del Ministerio Público y la Policía" , agrega el joven en la carta difundida.

Finalmente, Gaitán García mostró su confianza en la justicia peruana y continuó alegando su inocencia.

"Rechazo totalmente ser uno de ellos (violador), sería incapaz de hacerle ese daño a alguien. En mi casa me he criado entre mujeres y desde siempre me enseñaron a respetarlas [...] Tengo fe que los fiscales y jueves, con mejor criterio, pronto me dejarán en liberad hasta conseguir justicia para mí y para todas las personas inocentes que en este encierro injusto me ha tocado conocer", indicó.