Cierre de negocio y cambio de domicilio son las decisiones tomadas por el exalcalde de Villa María del Triunfo, Manolo Castillo, luego de que miembros de la banda criminal El Tren de Aragua lo contactaran exigiéndole el pago de S/1,500 a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

“Yo jamás pensé que me iba a tocar a mí, pero ahora sé que le puede tocar a cualquier persona”, afirmó consternado Castillo, quien precisó que las amenazas extorsivas comenzaron la tarde del martes durante el partido de Perú versus Canadá y no han cesado, pese a que ha acudido a la Comisaría de José Gálvez, a la sede central de la Dirincri, en Cercado de Lima, y ha denunciado los hechos públicamente.

“Las amenazas extorsivas continúan, no he podido dormir, me están escribiendo a través de códigos. Me exigen el pago de 1,500 soles y la fecha máxima para depositar en un número de cuenta es el sábado. Por ello, he tomado la decisión de cerrar el restaurante que tenía en sociedad y cambiarme de casa; la Policía me dice que no me mueva, pero no puedo quedarme de brazos cruzados”, contó a Perú21 la exautoridad municipal.

AMENAZAS A SU VIDA

Las amenazas al exburgomaestre comenzaron a través de llamadas y audios enviados a su celular por delincuentes que se identifican como miembros de la organización criminal El Tren de Aragua.

“Para mí que no has escuchado de nosotros: del Tren de Aragua. Acá está aconteciendo un problema delicado, donde la vida tuya y la tranquilidad de tu familia están corriendo peligro... usted me tiene que colaborar, soy el ‘patrón’ de esta organización, si no me colaboras por las buenas, será por las malas y no te va a gustar”, le dice una voz con acento extranjero a través de la llamada telefónica.

“Si no colabora, va a tener problemas. Yo te puedo aceptar unos 500 soles, es lo mínimo; si no estás de acuerdo, cuelga la llamada, yo hago la visita y te hago el trabajo”, continúa el extorsionador.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS?

Frente a ello, Castillo acudió a la sede de la Dirincri a denunciar los hechos. Allí, reveló que las amenazas podrían provenir desde el penal de Castro Castro, pues estos días, como abogado, ha estado frecuentando dicha cárcel.

No obstante, recordó que cuando fue alcalde, entre 2007 y 2010, personas ligadas a sus adversarios políticos lo amenazaron de muerte.

“Por acá (VMT) hay venezolanos que se dedican al ‘gota a gota’. Han entrado al restaurante colombianos y venezolanos. Una de las hipotesis es que sean ellos; la otra, es que sean extorsionadores comunes que se dedican a hacer trabajo de reglaje”, puntualizó Castillo.

SABÍA QUE

Manolo Castillo mencionó que los extorsionadores le habrían hecho reglaje, pues tienen los nombres y direcciones de sus hermanos, hijos y nietos.

Cuatro autos y dos motocicletas han estado pasando por su vivienda en los últimos días, según el exalcalde.

