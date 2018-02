Piden ayuda para recuperar a perrita robada en asalto a casa de La Molina

Están desesperados. Una familia pidió ayuda para que devuelvan a su perrita de raza Puddle y de nombre 'Canela', que el pasado 16 de enero fue entregada por la empleada del hogar a un extraño.

La mujer además entregó objetos de valor de la vivienda donde trabajaba, ubicada en el Golf, en La Planicie, una de las zonas consideradas seguras de La Molina. La familia sospecha de la empleada, de acuerdo con la PNP.

Este robo fue captado por las cámaras de seguridad de la propia vivienda. En las imágenes se observa como la empleada del hogar saca de la vivienda joyas de oro, 20 carteras de marcas exclusivas, cámaras fotográficas, perfumes y otros objetos, y los entrega a un sujeto, que esperaba en un auto oscuro.

Según la versión de la trabajadora, recibió una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por la dueña de la casa, quien le habría ordenado que el entregue las pertenencias para saldar una supuesta deuda.

“Habla de una deuda, pero nosotros no tenemos ninguna deuda. El número de donde supuestamente llamaron a la casa no existe. No tenemos ninguna llamada de ese número”, dijo el propietario de la vivienda.

En las imágenes además se ve a la empleada ingresar a la cocina y tomar a la mascota de la casa. Luego sale y se la entrega a otro sujeto, que llegó al lugar en un vehículo de color blanco. "¿Por que ella dejó que se llevaran el perrito ?", indicaron los agraviados.



Lo único que piden es recuperar a la mascota, que es la engreída del hogar.