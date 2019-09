Tras la finalización de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que el plan de restricción vehicular ‘Pico y Placa’ continuará en funcionamiento y habrá nuevas modificaciones durante esta semana.

“El plan ‘pico y placa’ continúa. Además, en los próximos días vamos a sacar una norma junto a la Policía Nacional para poder aliviar el tránsito de vehículos de carga pesada en algunas vías”, informó Muñoz durante el lanzamiento de la campaña ‘No bloquees el cruce’, que busca reducir la congestión vehicular con la implementación de mallas antibloqueos en las intersecciones viales.

Ante esta nueva medida, el general Jorge Lam, jefe de Tránsito y Seguridad Vial, dijo que los conductores que no respeten dichas mallas serán sancionados con dos infracciones. La G70 que es por bloquear la intersección y la G4 que es por no respetar la línea de pares.

Ambas papeletas de S/336 cada una y son consideradas como infracciones graves. Además, a los conductores se les restará 20 puntos menos en la licencia de conducir.

Cabe recordar que la medida de restricción vehicular ‘pico y placa’ se aplica de lunes a jueves desde las 6:30 a.m. a 10:00 a.m. y en la tarde de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Las unidades particulares tipo M1, M2 Y N1 cuya placa culmine en número par, no pueden circular los lunes y miércoles, mientras que los vehículos con matrícula impar, no podrán hacerlo los martes y jueves.