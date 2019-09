Desde mañana, los camiones deberán restringir su circulación en función a su número de matrícula debido a que la iniciativa ‘Pico y placa’ recaerá también sobre estos.

A partir del 10 de setiembre, los conductores de estas unidades de carga pesada tendrán que adecuarse a este proyecto que busca aligerar el tráfico vehicular en las principales avenidas de Lima.

Tal y como se hizo con las autos particulares, primero se iniciará con una marcha blanca para que los choferes de camiones puedan entender el funcionamiento del ‘Pico y placa’.

De esta forma, entre el 10 y 22 de setiembre, se colocarán papeletas educativas. Desde el 23, sí habrá multas efectivas.

¿CÓMO FUNCIONA EL PICO Y PLACA PARA CAMIONES?

El ‘Pico y placa’ para transporte de carga y mercancías aplicará en la Panamericana Sur (tramo avenida Mateo Pumacahua hasta El Derby), en la Vía de Evitamiento (tramo avenida 7 de junio hasta Plácido Jiménez) y en la Panamericana Norte (desde la avenida Universitaria hasta Juan Vicente Nicolini).

El número par (incluido el cero) no podrá circular los días lunes, miércoles y viernes; mientras que el número impar los días martes, jueves y sábados. Los días feriados y no laborables (sector público y privado) no se aplicará esta medida.

Para más detalles, puede leer el Decreto de Alcadía 011 publicado hoy en la separata de Normas Legales del diario El Peruano.