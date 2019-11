¡Atención, conductores! A partir de hoy se inicia la imposición de papeletas de S/336 a los choferes que incumplan el plan ‘pico y placa’ para vehículos de carga pesada que rige en un tramo de la carretera Panamericana Sur, que se encuentra entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby.

Esta medida se aplica de lunes a sábado, solo en el turno de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. Las unidades de carga pesada con placa par no podrán circular por la mencionada vía los lunes, miércoles y viernes. En tanto, los que tengan matrícula impar no podrán hacerlo los martes, jueves y sábados.

Sin embargo, los camiones tienen el uso exclusivo del carril izquierdo de la mencionada vía, en ambos sentidos, de lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. (aquí no se aplicará el ‘pico y placa’).

Vías permitidas

Por otro lado, la comuna capitalina también estableció condiciones de circulación de vehículos de carga pesada en las vías metropolitanas, en tres etapas y en tres macrozonas.

En la primera fase –que rige desde hoy– los camiones de más de 18.5 toneladas ya no podrán circular por vías locales del Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, La Victoria y San Luis. Solo podrán ir por las avenidas principales y en dos horarios: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y de 9:00 p.m. a 6:30 a.m. del día siguiente. Así lo establece un decreto de Alcaldía de Lima, publicado el 31 de octubre en El Peruano, que precisa que habrá una marcha blanca –periodo de prueba– hasta el 25 de noviembre.

DATOS

* El plan ‘pico y placa’ para camiones no es aplicable los días feriados y no laborables (sector público y privado).

* En cuanto a la restricción de circulación por vías locales, esta se aplicará en tres etapas. La primera se inicia hoy. Las otras dos se irán implementando de manera progresiva, informó la Alcaldía de Lima.