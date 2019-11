Más restricciones para vehículos de carga pesada. Desde este lunes 4 de noviembre, los camiones que superen las 18.5 toneladas ya no podrán circular por vías locales de cuatro distritos de Lima. Ahora, solo podrán ir por avenidas principales, pero en determinados horarios.

La medida comprende calles del Cercado de Lima, La Victoria, Pueblo Libre y Breña, y tendrá dos turnos.

En el primero, de 10:00 a.m. a las 5:00 p.m., las unidades que excedan las 18.5 toneladas solo podrán circular por tramos de avenidas principales como Nicolás Ayllón, Riva Agüero, Óscar Benavides, Alfonso Ugarte y la Vía de Evitamiento, entre otras.

Luego podrán hacerlo en el horario de 9:00 p.m. hasta las 6:30 a.m., según lo establece un decreto de la Alcaldía de Lima publicado el jueves 31 de octubre en El Peruano. Este precisa que habrá marcha blanca hasta el lunes 25 de noviembre.

Asimismo, indica que habrá una segunda y tercera fase que se iniciarán en julio de 2020 y marzo de 2021, respectivamente. Estas serán en Surco, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, La Molina, Jesús María, Ate, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Rímac, San Martín de Porres, entre otros.

Respecto a la restricción vehicular, Geovanni Diez Villegas, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), indicó que esta medida forma parte de los acuerdos a los que llegaron durante las reuniones entre los transportistas y la Municipalidad de Lima.

“Para liberar el tránsito vehicular, los camiones de más de 18.5 toneladas ya no podrán ir por vías pequeñas. Estamos evaluando cómo llevar la carga de esos camiones a los negocios y mercados que se encuentran en esas calles adonde ya no podrán ingresar. Eso se puede manejar con carretillas o vehículos más pequeños”, explicó a Perú21.

Agregó que se trata de un plan piloto que está sujeto a modificaciones. “Los transportistas estamos a favor del ordenamiento de la ciudad. Seguro habrá cosas que mejorar y eso se verá con el tiempo”, sostuvo.

PAPELETAS EN EL SUR

Por otro lado, desde este lunes también empezarán a aplicarse las papeletas por la restricción ‘pico y placa’ para camiones que se implementó el pasado 10 de setiembre en la carretera Panamericana Sur, en el tramo entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby.

Los infractores deberán pagar una multa de S/336. La medida se aplica desde las 6:30 a.m. hasta las 10:00 a.m., de lunes a sábado.

No obstante, los camiones tienen en esta vía un carril exclusivo, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., en ambos sentidos, donde no rige el ‘pico y placa’.

