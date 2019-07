‘Pico y placa’: este miércoles reinicia restricción vehicular y sanciones se aplicarán desde el lunes

La medida denominada ‘Pico y placa’ , que restringe el tránsito vehicular en tres ejes viales de la capital, se reanudará este miércoles 31 de julio. Esta estuvo suspendida por dos días debido a los feriados por Fiestas Patrias.

Esta disposición que restringe el tránsito vehicular en ciertas avenidas principales de la ciudad, es aplicada desde el 22 de julio y de manera temporal por la celebración de los Juegos Panamericanos 2019.

Como se recuerda, con ‘Pico y placa’, los lunes y miércoles no circulan los carros con placas terminadas en número par. En tanto, los martes y jueves: impar. La medida se aplica de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Por ello, mañana los conductores de vehículos particulares de categorías M1 y N1, cuyas placas terminan en número par no podrán circular por la Panamericana Sur- Evitamiento-Panamericana Norte, Javier Prado- La Marina y Tacna- Garcilaso de la Vega- Arequipa.

En tanto, el jueves 1 de agosto no podrán circular por los ejes viales mencionados los de placa impar. Los agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional estarán a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la medida.

Durante la restricción vehicular se reportó casos en que los choferes apelan artimañas para evadir la medida. Por ejemplo recurren a usar placas falsificadas o usar una tela para cubrir el número de placa del auto.

La Municipalidad de Lima recordó que el próximo lunes 5 de agosto los conductores que no cumplan con cumplir la restricción de ‘Pico y placa’ serán sancionados con multas efectivas de S/336 (8% del valor de 1 UIT) y 20 puntos menos en la licencia de conducir.