¡Atención! Desde este lunes se impondrán multas de S/ 336 por no acatar 'Pico y placa'

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que desde este lunes 5 de agosto empezará la segunda etapa de implementación del plan de restricción vehicular ‘ Pico y placa ’, así como la imposición de sanciones para los conductores infractores.

Ahora, los conductores que no respeten este plan serán sancionados con multas de S/ 336 (8% de 1 UIT) y la reducción de 20 puntos en la licencia de conducir.

El plan ‘ Pico y placa’ se ejecuta de lunes a jueves, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los vehículos con placa terminada en número par no pueden circular en los ejes viales y horarios indicados los lunes y miércoles, mientras que los que finalizan en número impar no pueden hacerlo los martes y jueves.

En la primera etapa de prueba, que se realizó del 22 de julio hasta el 4 de agosto, ‘Pico y placa’ se aplicó en los ejes Panamericana Sur-Evitamiento- Panamericana Norte, Arequipa-Garcilaso de la Vega-Tacna, Javier Prado-La Marina.

Pero desde hoy, en la segunda etapa, el plan también comprenderá los 9 kilómetros de la Vía Expresa de Paseo de la República (no incluye vías auxiliares).

Inicialmente se programó incluir dentro de esta medida a la avenida Canadá. Sin embargo, la Municipalidad de Lima aprobó recientemente una norma que excluye a dicha arteria de ‘ Pico y placa’.

La Municipalidad de Lima explicó que con ‘Pico y placa’ se busca reducir la cantidad de vehículos en las vías, agilizar el tránsito y promover el uso del transporte público formal.

Agregó que las personas no se verán perjudicadas en sus traslados, ya que por las vías restringidas circulan vehículos de transporte público formal como el Metropolitano (Vía Expresa Paseo de la República) y los corredores Amarillo (Panamericana Norte-Evitamiento-Panamericana Sur), Rojo (Javier Prado-La Marina-Faucett) y Azul (Tacna-Garcilaso-Arequipa).