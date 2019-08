Jorge Muñoz señala que presiones no dejaron sin efecto 'Pico y Placa' en La Molina

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, afirmó que las modificaciones en el plan de restricción vehicular ‘pico y placa’, publicadas hoy a través de una Resolución de Gerencia, no obedece a presiones. Esto luego que se diera a conocer que se excluyó a La Molina, de esta medida.

“No en absoluto. Imagínate, si funcionáramos bajo presión seríamos personas que no tenemos un norte. El norte está claro. La mejor prueba es que estas cosas funcionan por temas técnicos, y eso se puso en la norma, al inicio. Además, [ la Av.] Canadá modificamos, y así hemos dicho que esta es una medida [ ‘Pico y Placa’] se está evaluando continuamente para la mejora de los ciudadanos”, refirió.

Desde Pachacámac, el burgomaestre declaró que los recientes cambios responden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Aclaró que el dispositivo no solo informa sobre la restricción de ‘pico y placa’ en La Molina, sino también detalla cambios en el horario de inicia del plan, la incorporación de categorías de vehículos, entre otras modificaciones.

“Las mejoras que han aparecido hoy en El Peruano son tres las fundamentales. La medida va a empezar 6:30 a.m., y otras es que estamos corriendo el inicio en la Javier Prado, ya no en el óvalo Huarochirí [La Molina] sino en El Trébol. Otras medidas es que hay zonas neutras que son importantes”, indicó el alcalde de Lima.

Jorge Muñoz ratificó que si ‘pico y placa’ funciona “como hasta ahora viene resultando, es algo que va a convivir” en la ciudad. Sin embargo, reiteró que este plan de restricción vehicular está sujeto a evaluaciones y cambios que la Municipalidad de Lima está tomando junto a especialistas.

“Nuestros técnicos están evaluando temas referidos a por ejemplo volteos a la izquierda en prohibición, permisión de volteos con precaución hacia la derecha, mejor señalética. Yo mismo estoy trabajando en un proyecto, que vamos a presentar en los próximos días, que tiene ver con movilidad de carga que es un tema complementario. Todo esto tiene que ver con la calidad de vida”, agregó.

Más temprano, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, anunció que la comuna decidió desestimar la demanda de acción de amparo que había interpuesto contra la Municipalidad de Lima por ‘pico y placa’.

Según el burgomaestre indicó que la decisión se debe a que la comuna metropolitana modificó la restricción vehicular para que ‘pico y placa’ ya no se aplique en La Molina.



-Cambios-

Esta mañana, la Municipalidad de Lima publicó la Resolución de Gerencia N° 105-2019 que establece cambios en el horario de inicio y otras modificaciones de la ordenanza ‘pico y placa’.



De esta manera, la restricción se aplica de lunes a jueves de las 6:30 a 10:00 a.m. y de 05:00 a 09:00 p.m., de acuerdo al último dígito de la placa del rodaje.



El dispositivo establece también la incorporación de los vehículos categoría M2 (carrocerías SUV y microbús) a los que solo pueden circular algunos días de la semana. Este tipo de unidad se suma a la restricción para los vehículos de las categorías M1 y N1.



Según la Resolución también se redujo la extensión del Tercer Eje Vial comprendido en la Primera Etapa de implementación del Anexo de la Ordenanza N° 2164-MML, conforme al siguiente detalle:



Av. Javier Prado (desde el Trébol de Javier Prado) - Av. Sánchez Carrión - Av. La Marina (hasta Av. Elmer Faucett), sin incluir vías auxiliares. Es decir, ya no irá desde el óvalo de Huarochirí.



La norma también señala que las intersecciones viales (incluidos los óvalos) no forman parte de las restricciones establecidas en el plan de restricción vial 'pico y placa'.



De igual forma, la Resolución indicó que zonas de interconexión, quedan exentas del ámbito de aplicación de ‘pico y placa’.