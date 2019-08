Más de 130 mil fueron multados por incumplir ‘Pico y placa’

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz , informó que hasta la fecha se detectaron más de 130 faltas de conductores que incumplieron la restricción vehicular ‘pico y placa’. La medida aplica en cinco ejes viales de la capital.

Durante la inspección del funcionamiento de ‘pico y placa’, en el tercer eje vial de Javier Prado que inicia ahora desde el Trébol, el burgomaestre indicó que la cifra incluye las sanciones con multa y las papeletas educativas.

Jorge Muñoz, quien estuvo acompañado por el jefe de la División de Tránsito de la PNP, Jorge Lam, dijo que según las estadísticas se reporta una caída en la detección de faltas de conductores.

“Van 139 mil desde que se inició [ ‘pico y placa’], incluyendo también las papeletas de naturaleza educativa. Hay una caída en la curva, y la gente está realmente entendiendo y acatando la medida”, refirió.

Recordó que tras modificaciones en el plan ‘pico y placa’, ahora el horario de restricción va de lunes a jueves de las 6:30 a 10:00 a.m. y de 05:00 a 09:00 p.m., de acuerdo al último dígito de la placa del rodaje. Estos cambios fueron publicados en la Resolución de Gerencia N° 105-2019.

“Ahora tenemos todo en la ciudad, colegios, universidades, los Parapanamericanos. La medición de estos días es positiva. Tenemos aumento de la velocidad en los corredores del 20%. Tenemos mayor flujo de vehículos, las personas están llegando más temprano a sus reuniones, trabajos. Son medidas que las tenemos en estadísticas. Siempre he dicho que nosotros tenemos que movernos en función a estadística y no apreciaciones subjetivas”, indicó.

Vale precisar, que el plan establece que los vehículos con placas terminadas en número par (incluido el cero) no podrán circular los lunes y miércoles, mientras que aquellos con placas con número impar no circularán los martes y jueves.

En otro momento, Jorge Muñoz insistió que la exclusión de La Molina de la medida de restricción ‘pico y placa’ no fue por la demanda de acción de amparo que había interpuesto el alcalde Álvaro Paz de la Barra contra ‘pico y placa’. Aclaró que este recurso no procede contra ordenanzas.

“Esto lo veníamos conversando mucho antes. Nosotros no trabajamos por presiones ni por encuestas, trabajamos en conjunto con la Policía, en función a estadísticas. Nos hemos puesto un norte, una meta, y eso está comenzando a transitarse. [Demanda de acción de amparo] No tenía ningún sentido. Hay una cosa que es muy cierta, las acciones de amparo no proceden contra las leyes, y la ordenanza tiene rango de ley. No estoy escuchando ese tipo de cosas, sino escuchamos a nuestros técnicos, y la evaluación que se hace con la Policía Nacional y la estadística del caso”, enfatizó.