Phillip Butters exige meter presos a los manifestantes de San Marcos [VIDEO]

Fuertes declaraciones. El conductor radial Phillip Butters arremetió esta mañana contra los manifestantes encapuchados que tomaron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ( UNMSM ) y pidió que los metan tras las rejas por impedir que los estudiantes accedan a las clases.

Según la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), la UNMSM está realizando una "improvisada" implementación de los Estudios Generales y, en consecuencia, una contratación apresurada de docentes para cubrir la demanda.

"A mí me parece una barbaridad que encapuchados, supuestamente estudiantes de San Marcos, tomen la puerta de San Marcos e impidan el ingreso de muchachos que quieren ir a estudiar a una universidad que pagamos todos con nuestros impuestos, so pretexto de que no le consultan a ellos si se inician o no las clases de estudios generales", dijo Phillip Butters en Exitosa Noticias.

El locutor también los calificó como una "manga de vagos" con complejo de "Che Guevara" y "luchadores sociales" que solo obstaculizan el aprendizaje de los universitarios y demandó al flamante ministro del Interior, Mauro Medina, que los meta a prisión.

San Marcos

"Ahí lo que tiene que pasar, no hay otra opción, es que los metan presos. El ministro del Interior los tiene que meter presos y los policías no están ahí para que le metan palos y asumo que el rector Orestes Cachay va a expulsar a los que han bloqueado la puerta de san marcos", agregó un furibundo Phillip Butters.

El conductor acotó que si ahora el ministro del Interior "no se pone los pantalones" y enmarroca a los protestantes encapuchados, entonces "el mundo lo va a agarrar de lorna".