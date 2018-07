En marzo de 2013, el conductor Phillip Butters le concedió una extendida entrevista a Beto Ortiz cuando tenía su programa 'Abre los Ojos', donde reconoció ser asesor comercial de Iza Motors, empresa que ahora está en boca de todos porque su director general Antonio Camayo está preso por presunto cohecho y tráfico de influencias.

"Por temas personales, yo asesoro comercialmente a un par de empresas que tienen que ver con el tráfico. Yo he logrado la independencia económica por eso puedo hacer y decir lo que mejor me parezca", dijo Phillip Butters en ese entonces.

¿A qué empresas se refería? Solo dio el nombre de una. "Yo soy asesor de Iza Motors que es la cadena de talleres más importante del Perú", se ufanó y al ser consultado de que puede vivir sin televisión, respondió sin miramientos: "sí, sin ninguna duda y la televisión también puede vivir sin mí".

Este video rápidamente se está viralizando en redes sociales y Beto Ortiz no dudó en compartirlo con este mensaje: "Por el bien del periodismo peruano, todos los que asesoraban a Iza Motors que levanten la mano".

Phillip Butters en entrevista de 2013.

SE DESMARCA DE IZA MOTORS



Al ser relacionado con la empresa, Phillip Butters explicó que nunca fue director de Iza Motors y que su gerente general Antonio Camayo se alejó de él "porque era PPKausa en ese momento".

"No he firmado un papel, no me han dado estado financiero, flujo de caja, aumento de propiedad, nunca he estado en ninguna reunión. ni he tenido acceso a alguna información contable o financiera", dijo en su programa de Existosa.

Remarcó que la empresa no es su auspiciador desde hace año y medio. "Yo ni siquiera voy a su taller hace un año y medio", agregó Phillip Butters.