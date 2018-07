El polémico conductor radial, Phillip Butters , anunció en su programa que ya dispuso que su equipo legal entable acciones legales contra el cuestionado empresario Antonio Camayo , gerente general de Iza Motors, quien se ha visto envuelto en una trama de tráfico de influencias tras la difusión de los CNMaudios.

“Yo ya di instrucciones a mi estudio de abogados, que no es cualquier estudio de abogados, de iniciar acciones legales contra el Sr. Camayo de Iza Motors y contra Iza Motors por una elemental razón, nunca he firmado ningún papel, ni mojado en tinta, ni he sido director de Iza Motors, no me han dado ninguna cuenta, ningún sustento, ningún flujo de caja, nunca he estado en una reunión o en una mesa con Alex Kouri, ni como Camayo, ni con ningún otro director, no hay ni un solo papel con firma, ningún cargo, nada”, declaró enérgicamente el conductor radial.

Pero eso no fue todo lo que dijo Butters, pues se tomó su tiempo señalando que “uno en la vida cosecha lo que siembra".

El conductor de Exitosa incluso calificó a Antonio Camayo de arribista porque "quería codearse, él ya tenía dinero y prestigio, pero no tenía poder. ¿Y qué importa el poder? Para un empresario lo que importa es saber hacer plata, pero él quería reconocimiento y codearse“.

Butters culminó su pronunciamiento cuestionando a Camayo y preguntándole si sus "amigos" lo visitarán ahora que "ha caído en desgracia".

"Ayer vi un video donde escuché el llanto de sus hijas en el momento que él es detenido... eso no le importó, ¿ahora lo irá a ver su amigo PPK? ¿Ahora lo irá a ver su amiga Keiko? ¿Lo irá a visitar Edwin Oviedo? Vamos a ver“.