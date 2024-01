Luego de una reunión con los pescadores de la zona, el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, confirmó que el parque acuático Olaya Park ya no se instalará en la playa Agua Dulce.

En ese sentido, el burgomaestre explicó que la presencia del parque temático tendría un impacto negativo para la flora y fauna del litoral.

“Lo que quiero que quede bien claro es que el municipio de Chorrillos no va a autorizar la realización de este parque acuático y que gracias a la reunión que hemos tenido con los pescadores, han reiterado que afectaría la flora y fauna de la playa Agua Dulce”, dijo el alcalde a Latina.

Sobre el enfrentamiento entre pescadores y trabajadores de municipales la madrugada del martes, explicó que se dio en el marco de recuperación de un espacio público.

“Lo que hemos hecho es recuperar un espacio de la playa Agua Dulce que es cero ambulantes, una playa completamente segura. Esta área no es para alquilar botes, no es para vender licor, no es para alquilar sombrillas, no para vender comida”, declaró.

Finalizó explicando que dicha área, que mide 300 metros, está reservada para que los pescadores puedan extender sus redes y estacionar sus botes o barcos.

