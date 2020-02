Lauri Lucemili Granados Gutiérrez es la mujer de nacionalidad venezolana acusada de haber robado todas las cosas de la casa que compartía con su expareja, Edwin Pichigua Guzmán. Él hombre salió hace unos días a denunciar a nivel nacional a la que en algún momento le juro “amor sincero”.

El joven peruano incluso habría demostrado su amor, tatuándose el nombre de su amada ‘Laury’. “Si me he llegado a enamorar. Ella se ha tatuado mi nombre, yo me he tatuado el de ella”, aseguró el denunciante.

“La han dejado libre y fuera de la comisaría la han amenazado (los familiares de la venezolana) a mi tía, a mi prima, a su esposo, a mí y a mi primo”, indicó el primo del afectado.

Granados Gutiérrez interpuso una denuncia por violencia y maltratos contra su exnovio, dos días antes de llevarse las cosas sin previo aviso.

“Yo pienso que todo eso ha hecho porque ya tenía todo calculado”(…) “Se ha asesorado mal”, reflexiona ahora Pichigua Guzmán.

DENUNCIADA SE DEFIENDE

Ante la ola de acusaciones en las que se vio en vuelta la joven, salió a defenderse y aseguró que él le dijo “todo es tuyo’”. Por lo que se habría llevado los objetos valorizados en 15 mil soles.

“Nosotros tenemos un año y cinco meses de relación. Él me denuncia por haberle quitado las cosas y no es verdad. Él me dijo que venda mis cosas cuando me pidió que viva con él, pero le dije que cuando yo me vaya de su casa iba a llevarme las cosas que vendí por él. Él me dijo ‘tranquila, todo es tuyo’”, así se defendió la mujer durante un enlace telefónico con el programa ‘Tengo algo que decirte’, espacio que conduce Lady Guillén.

Además, Lauri Granados señaló a Edwin Pichigua como una persona violenta, incluso indicó que la agredió en dos ocasiones. “Me ha pegado dos veces. Tiene 18 antecedentes penales. Es agresivo, por eso me alejé de él"

venezolana acusada de robo