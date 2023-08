“Accedes rápido a la noticia y de manera amigable”

Mercedes Infanson, mamá de 2 hijos.

Yo trabajo de manera remota para España desde que comenzó la pandemia, lo que me permite estar más tiempo con mi familia.

Leo Perú21 de manera física. He comenzado a revisar la versión digital y me ha agradado porque a veces uno no tiene tiempo para salir a comprar cuando quiere tener la información.

La opción de tener un periódico virtual te ayuda a evitar perder tiempo. Accedes rápido a la noticia, con un solo clic y de manera amigable.

Creo que muchas personas como yo que tenemos más de 30 años queremos algo más fácil. He comparado con otras plataformas que son complicadas y a este (Perú21 ePaper) le das un clic y se abre una ventana que te permite ver la más amplia la información. Soy un poquito corta de vista y el aplicativo sin necesidad de darle zoom me da la opción de ver más legible la nota.

Yo creo que a veces el papel impreso es muy corto en darte mayor información y el tema virtual te permite recavar más datos sobre un tema que te interesa.

Me ha gustado un montón porque me permite ver información más amplia como un video y sin la necesidad de ir a otra pantalla.





“Es un formato interesante, le veo mucho potencial”

Alessandro Foresti, ingeniero de sistemas.

Nunca antes había leído un ePaper o periódico con el formato digital que tiene Perú21. Para informarme sigo a los medios en redes sociales, más que nada en Twitter o ‘googleo’ las noticias directamente.

Cuando me invitaron a tener la experiencia de Perú21 ePaper, no sabía cuál iba a ser la diferencia de simplemente entrar a la página web y revisar las notas. Me di con la sorpresa de que era un formato para quienes están más acostumbrados al formato físico, lo que me parece un punto fuerte.

Encuentro muchos beneficios y accesos directos. Por ejemplo, desde la portada puedes ir directamente a la noticia que te importa. Cuando uno está en el quiosco, uno ve la portada y es lo que le llama la atención y quiere leer. Hay más contenido, puedes ver más fotos de la noticia, videos, audios e incluso más texto.

Creo que, como todo, tiene sus pros y sus contras. Hay toda una generación que está acostumbrada a un formato físico y toda su vida lo ha leído de esa forma, quienes transicionarían del físico al digital de forma paulatina. Y también hay un nuevo público que no lee periódico y ahora lo estaría leyendo de forma digital. Es un formato interesante, le veo mucho potencial.





“Es el híbrido periodístico que necesita esta generación”

Fernando Lino, director de Noticias de Canal N.

Foto: Eduardo Cavero

Mi trabajo es básicamente estar atento a todo lo que sucede en el quehacer diario del país.

Debo mapear, construir, debatir, investigar y concluir los temas del día. Por eso, al despertar leo los periódicos y veo qué cosa nueva podría haber.

Yo leía Perú21 en su primer soporte digital donde estaban todos los periódicos, y de hecho extrañaba tener esa opción de verlo en el quiosco digital.

Unos colegas me pasaron el nuevo formato de Perú21 y ya lo he agregado a la tablet. Me parece un nuevo soporte interesante, pues es un híbrido y mezcla justo eso tradicional que era el periódico con el nuevo modo de informar. Mantiene esa esencia con un agregado que complementa la información y la hace más rica.

Ese algo que faltaba. Ahora lo tienen ustedes en los videos que muchas veces complementan las entrevistas de su ePaper.

Tiene algo distinto a los demás; la información que se maneja es definitivamente propia y la trabajan con rigurosidad. Así es el periodismo, esa es la nueva esencia de Perú21 y siempre es bueno tener un ángulo más de la noticia.

“El abanico de posibilidades es muy grande”

Claudia Alvino, subgerente de InBound Marketing en Universidad Continental.

En mi trabajo debo desarrollar estrategias para la promoción de nuestros portafolios de la universidad. El ePaper nos permite tener un formato de omnicanalidad: se ve en físico y también en digital. Generamos una trazabilidad a la página de destino que queramos, como una charla o curso.

Particularmente llevo bastante tiempo leyendo periódicos digitales en otras marcas. La versión ePaper es muy amigable, porque es como una versión física que te resume directamente lo que quieres. En cambio, en una versión web, hay más limitaciones.

Incluso se puede descargar el material, lo cual nos permite desde el lado comercial, extraerlo y postearlo en redes o compartirlo con nuestro público.

Mis expectativas están en el branding y la conversión, así como poder generar comunicaciones direccionadas al público del diario.

En el ePaper de Perú21, si deseas ahondar en una noticia, le das clic y te sale una fotogalería con más material. A veces en el formato físico queda limitado, mientras que en el periódico digital tienes la ventaja de poder medir el impacto; el abanico de posibilidades es muy grande.