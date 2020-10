Lima







Perú vs Paraguay: Recomendaciones para ver el partido y no contagiarse de coronavirus Esta tarde se realizará el Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022. Cerca de 7 mil agentes se desplegarán para evitar reuniones sociales. El Minsa instó a la ciudadanía a ser responsables para evitar contagios y un eventual rebrote de COVID-19.