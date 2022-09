Fueron 130 las organizaciones participantes en el Reto Ruralia 2022 (RR22), el proceso de postulación al primer programa de aceleración de la educación rural en el Perú. El movimiento de líderes empresariales Es Hoy anunció a los 3 ganadores que serán reconocidos por el impacto positivo que han logrado en la vida de miles de estudiantes de zonas rurales.

Durante 3 meses se presentaron y evaluaron a organizaciones sin fines de lucro de todas las regiones del país, con iniciativas sobre educación rural. Un comité técnico conformado por 62 expertos evaluó las postulaciones y fue el comité evaluador, presidido por el ex ministro de Educación Daniel Alfaro, el encargado de evaluar a los 10 finalistas y elegir a los 3 ganadores.

“El Reto Ruralia 2022 nos deja grandes lecciones y aprendizajes de casos de éxito y de cómo la sociedad civil organizada puede incidir en la educación de peruanos y peruanas de zonas rurales. Estamos agradecidos por la gran acogida y expectantes por iniciar nuestro primer programa de aceleración en educación rural”, señaló Angélica Zevallos, directora ejecutiva de Ruralia.

En este proceso se encontraron hallazgos importantes, como que los criterios más sólidos de las iniciativas están relacionados con la identificación de un problema pertinente y una solución potente para afrontarlo (71%), la solidez y preparación de los equipos de trabajo (70%) y las capacidades de la organización que presenta la iniciativa (69%).

Mientras que los aspectos que aún tienen oportunidad de mejora son la posibilidad de escalar la intervención (61%), la medición de indicadores y beneficiarios (60%) y, la claridad estratégica y de planificación de cada una (59%).

Los 3 ganadores accederán a un fondo monetario de S/. 170 mil y a un programa de aceleración que iniciará en noviembre de este año, y que brindará acompañamiento, mentorías y talleres para fortalecer sus capacidades en temas especializados como medición de impacto, comunicación, levantamiento de fondos, entre otros para lograr la sostenibilidad y su crecimiento.

Los ganadores

La iniciativa “CREE RURAL SMARTSCHOOL MÓVIL”, de la Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar-CREE, consiste en una plataforma móvil que se desplaza hacia zonas alejadas de la provincia de Espinar, en Cusco, haciendo uso de recursos educativos y tecnológicos para nivelar los aprendizajes de estudiantes en el ámbito rural. El líder de esta iniciativa, Mauricio Guillén, comenta que conforme han ido creciendo, fueron innovando sus estrategias, y en el año 2017 nació el programa CREE RURAL- SMARTSCHOOL MÓVIL, el cual busca reducir las brechas educativas y digitales entre el ámbito urbano y rural en la provincia, atendiendo a los colegios más vulnerables.

Por otro lado, la iniciativa “Transformación y Trascendencia para los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de Amazonas”, de la organización Enseña Perú, está dirigida a jóvenes y adultos en zonas rurales dispersas que busca no solo cerrar brechas académicas, sino desarrollar habilidades socioemocionales que impacten en la comunidad. Natalia Thornberry es comunicadora y educadora de profesión, y viene liderando esta intervención desde el 2019. Nos comenta que lo más gratificante de este programa es ver el impacto que la educación tiene no solo en los jóvenes y adultos que antes no accedían a esta oportunidad, sino también el impacto que esto genera en sus familias.

La tercera iniciativa ganadora fue el Programa “De Tambo a Tambo”, de la organización MAB Perú, que busca llevar educación integral y a la fecha ha trabajado con 39 Tambos en 6 regiones del país: Huancavelica, Piura, Puno, Ayacucho, Cusco y Apurímac. La intervención se divide en dos áreas: Talleres teórico-prácticos de habilidades socioemocionales en el ámbito educativo y familiar a niños, niñas y adolescentes de 9 a 16 años, y el Programa de Primera Infancia creado de la mano del MIDIS que busca empoderar a madres, padres y cuidadores de infantes de 0 a 5 años. Los inicios de MAB Perú se remontan al 2014, cuando Macarena Arribas, comunicadora y educadora de profesión y fundadora de la organización, decidió iniciar un proyecto desde el garaje de su casa para revolucionar la educación en el Perú a través de la reducción de brechas sociales, educativas y tecnológicas.