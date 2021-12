Las familias empresarias son una fuerza clave para la economía peruana; el 63% de ellas cuenta con más de 100 colaboradores y una de cada cuatro supera los 500. Sin embargo, en el país menos del 2% de empresas familiares transcienden la tercera generación y solo el 3% a nivel mundial pasa de la cuarta generación, según hallazgos de la “1era Encuesta de Familias Empresarias en el Perú”, desarrollada por EY Perú y la Asociación de Empresas Familiares (AEF).

Las familias empresarias enfrentan grandes desafíos que deben ser superados para impulsar el crecimiento sostenible de sus negocios y al mismo tiempo fortalecer el compromiso y cohesión de la familia. Con este objetivo, EY Perú se une a Pacífico Business School y ESADE Business School para presentar el programa “Desafíos de la Familia Empresaria” (DEF), dirigido a propietarios, accionistas, gerentes, miembros y next generation de empresas familiares, así como a directores independientes que formen parte de los órganos de gobierno y gerentes generales o directivos de este tipo de organizaciones.

“Actualmente EY atiende al 83% de las empresas familiares líderes a nivel mundial. Esta experiencia fue muy valiosa en el planteamiento de este programa, que ha sido diseñado específicamente para responder a las necesidades de las familias empresarias peruanas y latinoamericanas. Buscamos ayudarlas hacer frente a sus principales desafíos de transformación y aprovechar sus ventajas competitivas para que sus negocios sean más eficientes y sostenibles en el tiempo”, explica Beatriz Boza, Socia Líder Regional de Empresas Familiares y Gobierno Corporativo de EY Perú y directora académica del programa.

A lo largo de 13 sesiones, se abordarán mediante aprendizaje basado en la experiencia temáticas como los modelos de gestión de la empresa familiar, profesionalización de la familia empresaria, propósito, valores familiares, conversaciones difíciles y sucesión en la familia empresaria, aspectos legales, tributarios, de compensación, creación de Family Office, participación patrimonial, entre otros.

Las sesiones estarán a cargo de expertos nacionales e internacionales con amplia experiencia en gobierno de empresas familiares y el respaldo de EY —firma reconocida en los últimos años como Best Management Consulting Firm, Excellence in Digital Transformation e Innovation Excellence por Forbes, Pega y Blue Prism, respectivamente—, ESADE Business School —ubicada en el Top 10 del Executive Education Ranking Financial Times 2019 en Europa— y Pacífico Business School —el primer lugar de Latinoamérica en el QS World University Ranking 2021 con su programa Joint Executive MBA.

Asimismo, el programa facilitará a los asistentes una herramienta de benchmarking que les permitirá obtener una radiografía analítica de la situación de sus negocios familiares y un comparativo frente a otras familias empresarias, la misma que servirá como guía de estrategia y gestión durante el programa.

“En un contexto de cambio e incertidumbre como el actual, es fundamental tomar grandes decisiones para dar dirección estratégica a los negocios. En este programa nos enfocaremos en tres aspectos clave: empresa, familia y patrimonio, permitiendo a los participantes potenciar las competencias necesarias para generar valor de forma sostenida, además de incrementar su red de contactos”, precisa Giuliana Leguía, Directora de Pacífico Business School.

El programa “Desafíos de la Familia Empresaria” (DEF) iniciará el 11 de febrero de 2022.