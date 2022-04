“¡Aquí están los picarones calientitos! Me llaman picaronera porque vendo picarones y no me llaman ratera cuando robo corazones... ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Picarones calientitos!... Redondos y tostaditos, en su miel bien bañaditos, van provocando los pillos a vejetes y chiquillos”, dice la letra de “La picaronera” y desde este viernes 29 de Abril hasta el Lunes 2 de Mayo, podrán disfrutarlos en el Festival “Perú Picarón”, en el Parque Kennedy, Miraflores.

Este evento organizado por la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), junto a Dulce Perú y la Municipalidad de Miraflores tiene como propósito revalorar a este tradicional dulce nacional que nos ha acompañado desde tiempos muy antiguos, prueba de ello es su aparición en el primer recetario peruano, “La mesa peruana” (1867).

Por ello, en este festival se reunirán las más destacadas picaroneras, quienes con su talento e innovación presentarán más de 15 variedades de este delicioso postre; entre ellos se podrá degustar del picarón tradicional, el de quinua, beterraga, maca, avena, linaza, cañihua, kiwicha, mashua, maíz morado, café y más opciones que van muy bien acompañados de una exquisita miel de arándano, higo, naranja, maracuyá o aguaymanto.

Así mismo, se harán presente los maestros panaderos y dulceras de nuestras regiones con las tradicionales wawas, pan de cielo, guargüeros, alfajores de kiwicha, mazamorra morada, arroz con leche de convento, dulces de chincha como el manjar de olla, camotillo, frejol colado, turrones, leche asada, crema volteada, bola de oro, 3 leches, pan de camote, de kiwicha, entre otros.

Una gran variedad de dulces opciones para añadirle la dosis prefecta de dulzura a estos días de frío. El ingreso a este evento es gratuito desde las 10 a.m. hasta las 9 p.m.