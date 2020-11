El Gobierno de Perú envió este martes 21 toneladas de ayuda humanitaria a Ecuador, informó el presidente Ollanta Humala.

Este miércoles saldrá un buque de desembarco con maquinaria e ingenieros que se sumarán a los trabajos de remoción de escombros del terremoto que dejó más de 400 muertos en la costa de Ecuador.

Las donaciones enviadas comprenden alimentos, mantas, ropa y mosquiteros, y se suman a otras 40 toneladas que ya fueron trasladadas a Ecuador en dos envíos anteriores.

El buque dispuesto es el multipropósito de la Armada "Tacna", y también se agregaron tres helicópteros del Ejército, uno de ellos equipado como ambulancia.

Ollanta Humala supervisó junto al ministro de Defensa, Jakke Valakivi, el embarque de la ayuda humanitaria en un avión Hércules y otro Spartan de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desde el Grupo Aéreo militar número 8, anexo al aeropuerto internacional de Lima, cita AFP.

El mandatario declaró a la prensa que el buque saldrá desde la región norteña de Piura, cercana a Ecuador. La nave tiene capacidad de transporte de 11.000 toneladas.

"El buque Tacna, que cuenta con depósitos de agua, combustible, plantas desalinizadoras y generadores de electricidad está siendo equipado para que en coordinación con Ecuador zarpe con más ayuda", explicó.

Perú ya envió el domingo a Ecuador un contingente de 50 personas, entre bomberos del Grupo de Rescate Urbano (USAR Perú) y médicos, además de tres perros especializados en la búsqueda de personas desaparecidas.

El terremoto en Ecuador dejó hasta el momento 480 muertos, 2,560 heridos y pérdidas económicas que el Gobierno de Ecuador ha valorado en US$3,000 millones.