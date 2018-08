Perú nos enseñó que siempre se puede volver a empezar

Ellos escaparon del infierno en el que se ha convertido su país , sabían que el camino era difícil, pero querían vivir y no se dieron por vencidos. Hoy aseguran que la solidaridad del Perú les enseñó que siempre se puede volver a empezar. Ellos explotaron al máximo las pocas oportunidades que recibieron y ahora son personas exitosas. Su esfuerzo les ha permitido cumplir sus sueños en esta tierra, a la que consideran su segundo hogar.

Ellos rechazan los actos delincuenciales de los que han sido protagonistas algunos de sus compatriotas en nuestro país, toman distancia y dicen que los venezolanos no solo son personas buenas, sino emprendedoras y con muchas ganas de triunfar. Esperan, con su trabajo, crear oportunidades para peruanos y venezolanos.

Elisa Toro Fernández (25) Odontóloga



Mi país se tornó muy peligroso por la crisis, pero fueron dos situaciones críticas las que me hicieron venir al Perú. La primera fue el secuestro de mi padre en 2011. Le robaron el carro y tuvimos que pagar US$8,000 para que lo liberen luego de tres días. La segunda fue que golpearon a mi madre cuando estaba en la fila del supermercado comprando pollo. Como solo quedaban tres piezas y había gente esperando, todos se le fueron encima porque hay escasez de este producto tan básico.

Aquí he podido homologar mis estudios en una universidad privada y ahora puedo desempeñarme en mi especialidad. Hace un año puse mi propio consultorio odontológico en Surco, le doy trabajo a mi compatriota y también trabajo para una clínica privada. He tenido suerte de conocer excelentes profesionales peruanos que me han enseñado mucho en mi carrera. Mi felicidad se completó hace un año cuando traje a mis padres. Si el Perú me lo permite, quisiera quedarme aquí, sueño con tener una clínica y dar trabajo a peruanos.



Hernando Barradas Correa (45) Contador público



En Venezuela fundé la marca Artequesos y nos dedicamos a la elaboración y distribución de quesos artesanales. Llegábamos a los principales supermercados del país hasta que, por la crisis, la producción se volvió mínima. Es muy difícil conseguir leche, había muy poco ganado y la alimentación de las vacas se fue deteriorando. Tuvimos que buscar otros mercados y hace cinco meses llegamos al Perú por un nuevo sueño. Creamos nuestra primera planta procesadora en Lurín por la zona industrial y ahora distribuimos ocho tipos de queso en mercados de Surquillo, Magdalena y Los Olivos.

No fue fácil encontrar un local cerca de Lima, pero la Asociación de Ganaderos del Perú nos dio buenos contactos. Estamos felices de empezar aquí, la capital gastronómica del mundo. Queremos ser una fuente de trabajo para los peruanos y también darles un alimento de calidad. Nuestros colaboradores en el área de mantenimiento y empaquetadura son todos peruanos y espero también ayudar a mis compatriotas.

Daniel Izquierdo Briceño (39) Estilista y maquillador profesional



En mi país, trabajaba para productoras de televisión, también en teatros y, los fines de semana, con novias. De pronto todos mis clientes emigraron y las producciones se acabaron por la falta de dinero. Sabía que todo empeoraría y por eso me vine al Perú para ejercer mi carrera.

Lo primero que me sorprendió fue la luz que había en la calle, en Caracas vivimos en tinieblas. Después de las 6:00 p.m., todo es oscuro y se convierte en una ciudad fantasma para que la gente no salga de sus casas. Cuando llegué, en 2015, tuve la suerte de trabajar como estilista y maquillador en un local de Miraflores. La gente fue muy receptiva conmigo, todos me ayudaron muchísimo. Ahí estuve durante dos años y luego, entre préstamos y ahorros, mi pareja y yo cumplimos uno de nuestros sueños.

Hace diez meses logramos crear nuestro propio centro de belleza en San Isidro. Pero la felicidad no es completa, mi abuela falleció hace ocho meses y mi madre se ha quedado solita. Espero traerla muy pronto para no alejarme de ella nunca más.



Ricardo Padilla Zanabria (27) Contador público



Entendimos que estaba todo fuera de control cuando encañonaron a mis padres y a mi hermana de 16 años y los mantuvieron secuestrados durante 24 horas. Tuvimos que pagar mucho dinero para que los liberen. Luego nos enteramos de que los autores eran policías.

Mis padres son peruanos y llegaron a Venezuela cuando tenían 18 años para hacer negocios. Teníamos varios locales donde vendíamos relojes importados, pero todo se vino abajo por la crisis. De tener seis tiendas y contar con 40 colaboradores, pasamos a un solo local con seis trabajadores. Al ver esto, mi familia y yo decidimos emigrar a diferentes países. Llegué al Perú en 2014, poco tiempo después de culminar mi carrera en Venezuela.

Comencé a trabajar como administrador en un hotel de Miraflores, pero –voluntariamente– también preparaba desayunos y hacía limpieza, porque mis padres me enseñaron a empezar desde abajo. Ya tengo un contrato de cinco años. He podido traer a mi familia completa y nuestra intención es quedarnos en esta tierra solidaria.