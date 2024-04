A casi dos semanas de la desaparición de Pierina Ludeña Guevara, una joven de 24 años, su paradero sigue siendo desconocido, generando preocupación e incertidumbre entre sus familiares y la comunidad.

El incidente se habría originado el pasado 11 de abril, luego de que Pierina visitara un hospital en el distrito de Chorrillos para recibir tratamiento médico. Tras finalizar su cita, la joven habría pedido un taxi de aplicación, pero desde entonces no se ha sabido más de ella.

Según información proporcionada por las autoridades, la joven sería estudiante de enfermería y madre de un niño. Sin embargo, su desaparición repentina ha desconcertado a quienes la conocen, especialmente a su círculo cercano.

Denuncia de desaparición de la joven de 24 años que abordó un taxi aplicativo en Chorrillo.

La intriga se intensificó cuando, tres días después de su desaparición, la madre de Pierina recibió un mensaje a través de WhatsApp en el que la joven afirmaba encontrarse en Chile y estar bajo amenaza. Este mensaje fue respaldado por un certificado de movimiento migratorio que confirmaba su presencia en el país vecino.

“Me tienen secuestrada. Si regreso, me matan a mí y a mi hijo. Por eso sigo las instrucciones de las personas que me han estado llamando todo este tiempo. No tengo idea, mamá, pero si digo, te matan a ti y a mi hijo. Fue mi culpa, mamá”, leyó la expareja de la estudiante de enfermería, el angustiante mensaje dejado por la joven.

Certificado de migraciones de la joven de 24 años. (Captura: Panamericana Televisión)

La extrañeza en torno a la desaparición de la joven es compartida por sus allegados, incluyendo a su expareja y padre de su hijo, quien asegura que la situación es sumamente inusual, considerando que Pierina tiene un trabajo estable en Pronabec y se dedica cuidadosamente a su hijo.

Las autoridades continúan trabajando en la búsqueda de Pierina Ludeña, mientras que la familia no descarta la posibilidad de que su desaparición esté relacionada con la trata de personas.









