Una madre de familia quedó gravemente herida luego de perseguir al sujeto que le robó su celular. El hecho se registró el pasado 19 de enero en el cruce de las avenidas Pedro Miotta y Vargas Machuca, en el distrito de San Juan de Miraflores.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa a la víctima identificada como Magaly Supo a bordo de una combi cuando un sujeto con mochila se sube a la unidad y le arrancha el celular. Automáticamente la mujer baja detrás de él con la intención de recuperar su móvil.

Sin embargo, no esperaba que una mototaxi aparecería en escena para recoger al ladrón. Cuando los malhechores intentaban huir, no dudaron en atropellarla.

Roban y atropellan a mujer https://www.americatv.com.pe/

“La combi se detiene en el semáforo. Yo sacó el celular para ver la hora. El ladrón se mete a la combi y me arrancha el celular, yo salgo corriendo despavorida gritando que me devuelva, ‘Devuélveme, devuélveme, no es tuyo, devuélveme”, detalló la agraviada.

“Al frente había una moto esperando. El ladrón se mete a la moto y yo me pongo delante de la moto y ellos empiezan a arrancar. Ellos me arrastran y el ladrón me dice: ‘ya toma toma’ y me tira el celular. Yo suelto el espejo y me tiran la moto encima para matar”, añadió.

Según el matinal, Magaly Supo fue auxiliada por testigos, quienes la llevaron a una clínica local. “Tenían que operarme para recuperar el movimiento del brazo. Tengo seis costillas rotas, un pulmón comprometido en 30%. Levantarme de la cama o acostarme me genera mucho dolor”, señaló la madre de familia, quien ya no puede trabajar ni cuidar de sus hijos debido a sus lesiones.