'Perrovaca' tiene pronóstico reservado y será operada [FOTOS]

La mascota más querida de la Universidad Nacional de San Marcos , 'Perrovaca', se encuentra muy delicada y con pronóstico reservado. Los veterinarios sugieren que se someta a una operación para salvarle la vida.

Hace unos días, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) informó que Olga, mejor conocida como 'Perrovaca', no podía moverse y recibió un primer diagnóstico de desplazamiento del fémur debido a su sobrepeso.

Luego señalaron que tiene varios tumores, un dislocamiento del fémur y displasia de la cadera, debido a su sobrepeso. Esta cirugía es de alto riesgo porque el animal es tan grande que podría ser difícil que vuelva a caminar en el post operatorio.

La can continúa en la universidad y necesita atención constante. Por el momento, no puede ingerir otro alimento que no sea croquetas.

Por otro lado, la Facultad de Medicina Veterinaria informó que la mascota ya no debe vivir en la Ciudad Universitaria debido a que no recibe el cuidado necesario por su enfermedad.

"El pronóstico de la mascota es reservado y el tratamiento muy delicado por lo que se sugiere que la mascota no debe residir en la ciudad universitaria debido a que se le debe hacer un control minucioso. Se recomienda la adopción para que se le brinde el cuidado que necesita", señala el comunicado.

'Perrovaca' tiene once años y muy querida por los sanmarquinos. Dentro de la universidad, existe la tradición de conocerla y darle de comer.

En redes sociales, los estudiantes de San Marcos lanzaron la campaña para recaudar los fondos necesarios para atender a la can.

Incluso, el veterinario Pancho Cavero se sumó para ayudar a 'Perrovaca' en su tratamiento y recuperación.

