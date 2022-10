¡Terrible! Unos robacasas envenenaron a más de 20 perros que cuidaban la zona de Las Casuarinas, en el distrito de Carabayllo, para poder cometer sus ilícitos sin ser detectados.

Según indicaron los vecinos a Latina, el envenenamiento masivo de mascotas fue perpetrado por dos desconocidos que merodearon la zona en horas de la noche y dejaron alimento con bocado.

Incluso, cámaras de seguridad registraron la presencia de estas dos personas. Lamentablemente, al día siguiente, alrededor de 21 canes fallecieron y solo 3 se salvaron.

Varios de los perritos envenenados eran mascotas de las distintas familias del vecindario. Estos cuidaban las viviendas en caso detectaran algún movimiento sospechoso realizado por los robacasas.

“Ya me van matando a tres perros. Yo he visto como estos dos sujetos pasaban y dejaban la comida con veneno. No es justo que maten a los animales... han sido los robacasas”, comentó un morador.

El caso ha sido denunciado ante la Policía. Vecinos de Las Casuarinas esperan que las autoridades puedan identificar a los robacasas que asesinaron a todos estos animales.

