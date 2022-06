Su imagen a través del Zoom es de una pulcritud que traspasa la pantalla. Ha sido difícil vernos cara a cara, pero, igualmente, envuelta en un abrigo rojo, irradia la fuerza de una mujer organizada al milímetro, de ideas claras y con la bandera del trabajo incansable por delante. Inés Temple tiene un currículo interminable en estudios universitarios, participación en empresas y organizaciones, además de reconocimientos. Una lista casi tan larga como la de las metas que quiere alcanzar con excelencia hasta el último de sus días, para lo cual se prepara imparable con exigencia y disciplina marcial. “Mi plan es llegar sana y vigente a los 108 años. Quiero ser una mujer, una pareja, una abuela y bisabuela fantástica y tengo varias décadas para alcanzar ese objetivo personal”, dice con una seguridad que impresiona y convence a la vez.

Infancia

Le pregunto si cuando era chica presentía el éxito que le esperaba y me responde que no. Que antes de ser la mujer situada en el top 25 de líderes empresariales con mayor reputación en el Perú, a quien han impreso 20 ediciones de su best seller Usted S.A. (el libro más vendido en el país en los últimos diez años), era una niña insegura. “No me sentía bien conmigo misma, no creía en mí. No creía en mi capacidad de hacer las cosas”. Lo cuenta a modo de reflexión, con frases cortas y pausadas, reconociendo que de pequeña vivió algo así como el bullying de hoy, y que le tomó muchos años creer en su verdadero potencial. “Por distintos motivos no sentía que estaba bien y creía que había algo en mí que no funcionaba hasta que fui creciendo y me di cuenta de que esa era una perspectiva ajena y no necesariamente real”. Cuenta Temple que la universidad le dio la libertad para sentir que era legítimo tener sueños, relaciones sanas y entender que el mundo estaba allí para quien se esforzaba. “Fue ese primer contacto con las oportunidades y por eso tengo un compromiso con la educación, sobre todo con el enorme reto, en el mundo rural, de que las niñas logren acabar el colegio”, dice, sabiendo que muchas de ellas no lo consiguen.

Su misión

Habla de resiliencia más que de fortaleza a la vez que cuenta que de pequeña, aunque no creía que pudiera hacerlo, soñaba con trabajar por la gente más necesitada. “Yo quería ser misionera, pero no es mérito mío”, dice para luego describir a su padre, “él era un médico de profesión, trabajaba en el Hospital Obrero (ahora Hospital Guillermo Almenara) y atendía a los pacientes gratis. Sentía que la medicina no era para ganar dinero, sino para ayudar”. De cierta forma, ella puso en práctica esas enseñanzas, aunque desde otro ángulo. “Lo que hago (desde LHH-DBM Perú & Chile, donde es presidenta) es ayudar a las personas que se quedan sin trabajo. Primero hacemos que las empresas que tienen que dejarlos ir, lo hagan con respeto. Y luego los ayudamos a enfrentar esa pérdida –la de la seguridad y la estabilidad– para que recompongan sus anhelos con un nuevo plan de vida y una estrategia para la recolocación”. Parafraseando a su padre nuevamente, dice con ánimo inspirador: “Si ellos pueden, tú también puedes”. y luego avala con cifras el éxito logrado por su empresa. “Se ha conseguido que más de sesenta mil personas sean recolocadas, más de 15 mil ejecutivos”, afirma orgullosa.

Eternamente líder

Si pudiera ser eterna, quizás Inés Temple optaría por ello: “Aprendí que uno tiene que ponerse metas largas y tener un norte claro, así que me atreví a decidir que voy a vivir pasados los 100 años…Me cuido mucho, hago mis análisis anuales completos y además no fumo, casi no tomo, como sano y hago bastante deporte para combatir el estrés”. Le pregunto si baila pegado y con un suspiro, como quien relaja el cuerpo, responde: “¡Siempre! Porque, así como mis tres hijos y sus familias, mi vida amorosa es bien importante. Creo que uno debe ser completo; familia, espíritu, amor, trabajo. El país, la naturaleza, todo”. Asegura que el liderazgo más difícil es el de uno mismo: la responsabilidad, la coherencia, la actitud y la perspectiva de la realidad, que a veces alguien más te puede mostrar –como a ella Carlos (vean su charla TED en YouTube)–. Puede transformarte, dice para terminar, siempre inspiradora.

Chispazos

¿Qué opinas del papel de la derecha peruana? No creo que con la situación tan delicada del país debamos pensar en ideologías. Creo que más que ver las ideologías, tenemos que ser prácticos. El Perú tiene un enemigo y tenemos que salvarlo de eso, de la voluntad de destruir el desarrollo, la inversión, el empleo, la paz y la unión, para fines no sanos.

No creo que con la situación tan delicada del país debamos pensar en ideologías. Creo que más que ver las ideologías, tenemos que ser prácticos. El Perú tiene un enemigo y tenemos que salvarlo de eso, de la voluntad de destruir el desarrollo, la inversión, el empleo, la paz y la unión, para fines no sanos. ¿Pero hay una ideología que calza con esa descripción? Sí, bueno, el comunismo . Yo creo firmemente que el Perú tiene que luchar contra eso.

Sí, bueno, el . Yo creo firmemente que el Perú tiene que luchar contra eso. ¿A quiénes identificas como un peligro? A todos aquellos que quieren imponer en el Perú modelos que han fracasado en el mundo. Aquellos que siguen queriéndole vender al peruano promedio la idea falsa de que sí funcionan los modelos donde el Estado es dueño y señor de todo.

A todos aquellos que quieren imponer en el Perú modelos que han fracasado en el mundo. Aquellos que siguen queriéndole vender al peruano promedio la idea falsa de que sí funcionan los modelos donde el Estado es dueño y señor de todo. ¿Le pondrías nombre y apellido a ese peligro? No. No tengo ganas de esa pelea porque no me corresponde.

No. No tengo ganas de esa pelea porque no me corresponde. ¿Pensaste alguna vez en entrar en política? Me han propuesto ocupar cargos públicos y me han ofrecido ministerios, pero tengo claro que mi camino va por otro lado, por el de ayudar a la gente, elevar su nivel de empleabilidad. Ayudar a que las personas se desarrollen.

Me han propuesto ocupar cargos públicos y me han ofrecido ministerios, pero tengo claro que mi camino va por otro lado, por el de ayudar a la gente, elevar su nivel de empleabilidad. Ayudar a que las personas se desarrollen. ¿Crees que pronto puede mejorar la situación el país? Creo que no podemos perder el derecho de soñar que el Perú es un país viable.

VIDEO RECOMENDADO

Walter Albán sobre la nueva fiscal de la Nación: “Es indispensable tener más apertura a la prensa”