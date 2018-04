Más denuncias en contra de Mirella Huillca Cavero . Familiares de José Manuel Albarrán Torrealva (29) la acusaron a ella y a su amiga, Lucía Xiomara Moreno Sheen, de haberle robado y dopado hasta causado la muerte, en octubre del año pasado.

El joven periodista apareció muerto en su departamento de Carabayllo tras beber con las jóvenes a quienes conoció en una fiesta.

Tal y como quedó registrado en las cámaras del condominio donde residía el trujillano, las mujeres se marcharon en horas de la madrugada cargando unas bolsas, que, precisamente, no tenían a su ingreso al lugar.

La autopsia practicada a Albarran Torrealva reveló que falleció por la combinación de licor y el potente somnífero llamado Benzodiacepina que supuestamente le dieron para robarle sus pertenencias que suman un total de US$14 mil entre laptops, celulares y cámaras profesionales de fotografía y video.

'NO SOY PEPERA'



En una entrevista con Cuarto Poder, Huillca Cavero manifestó temer a la cárcel y negó conocer al periodista y ser pepera. "Me he encontrado en situaciones en el momento no adecuado", expresó en torno al deceso del periodista.

Moreno Sheen, por su parte, señaló que "no tengo nada que ver, simplemente salí a divertirme y nunca he tenido problemas así", afirmó y agregó que "a mí no me encontraron nada, a ella (Joselin Mirella) creo que cinco pastillas" tras ser intervenida por la Policía por otro caso de supuesto dopaje junto a Huillca Cavero.

Según las investigaciones de la Policía, Huillca Cavero y Moreno Sheen provocaron la muerte del periodista por un exceso de sonmíferos. Entonces, en febrero de este año, el Primer Juzgado Penal de Los Olivosse ordenó su detención preliminar de las jóvenes por el presunto delito de robo agravado con muerte subsecuente pero hasta el momento permanece encarpetada en la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Carabayllo a cargo del fiscal William Martell Aguilar. Es decir, la PNP no puede arrestarlas.

"O TE ACUESTAS CONMIGO Y TE ARREPENTIRÁS"



Joselin Mirella Huillca Cavero fue acusada por el fotógrafo José Tuesta Gariza de haberlo dopado, robado y quemado vivo tras una 'cita romántica' en Los Olivos.

Al respecto, la joven aseguró que este intento violarla y que ella se defendió de su agresión. "Empezó a rociar y con un encendedor en la mano me dijo: 'o te acuestas conmigo o te vas a arrepentir. De aquí nadie sale vivo", indicó en su defensa.

