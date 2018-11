El delito de tocamientos indebidos es sancionado hasta con 9 años de cárcel cuando el autor es un funcionario público, explicó el abogado penalista Mario Amoretti.



Como es público, el congresista Moisés Mamani, de Fuerza Popular, fue denunciado el miércoles por una aeromoza de Latam por presuntamente haberle hecho tocamientos indebidos.

Respecto a este caso, Amoretti señaló a este diario que la pena mínima por el citado delito es tres años de prisión, mientras que la máxima es seis años. No obstante, aclaró que al tratarse de un funcionario público, la sanción podría incrementarse.

“La pena normal es de tres a seis años. Sin embargo, cuando un funcionario público comete un delito común, esta se incrementa en más del 50%, es decir, hasta tres años más. En total un funcionario podría recibir hasta 9 años de prisión”, explicó a Perú21.

Recordó que, al ser un congresista, cuenta con inmunidad parlamentaria .

“Si lo hizo o no, lo tendrá que dilucidar el proceso. Recordemos que tiene condición de congresista y para los efectos de ser investigado se requiere el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Si eso no sucede, no puede ser investigado”, sostuvo.