Ante el debate sobre la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte para los violadores de menores de edad tras el caso de la menor de tres años violada y secuestrada por Juan Antonio Enríquez García en Chiclayo, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez , expresó su rechazo ante todo tipo de abuso sexual y sostuvo que la salida del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, provocaría una “implicando jurídica muy grande” para el país.

En diálogo con RPP, la funcionaria recordó que una eventual salida del Perú del Pacto de San José no sería inmediata. En esa línea recordó que el proceso de renuncia demora alrededor de un año.

“Creo que sí que el Pacto de San José es un asunto jurídico que tenemos que analizar desde todas las aristas. No es tan sencillo como de un día para el otro. Ustedes han revisado también, demora un año esta salida y creo que tenemos que plantearnos ciertos temas. No hemos tenido Consejo de Ministros todavía, el día miércoles corresponde, pero sí he visto algunos planteamientos de algunos ministros y llegaremos a un acuerdo” , dijo.

“ Lo que pasa es que uno no puede salir parcialmente del Pacto de San José. Salir del Pacto de San José es una implicancia jurídica muy grande para el país. Yo aborrezco el tema de violación sexual para cualquier persona de cualquier edad. En el caso de menores de edad, duele el alma que pase eso, pero tenemos que abordar el tema desde el punto de vista jurídico y creo que eso está para análisis ”, añadió.

Ministra Betssy Chávez se pronuncia sobre caso de menor ultrajada en Chiclayo

La ministra de Trabajo el caso de la niña de tres años ultrajada en Chiclayo pone “en una situación complicada” al Gobierno y al país en el tema de protección de los menores de edad. Además, expresó que todo el Congreso también ha expresado su rechazo ante el abuso en agravio de la menor de edad.

“ Es una situación sumamente complicada tanto para el Ejecutivo como para todo el país. Es inevitable no reflexionar como país, de cómo resguardar a nuestra niñez. He escuchado posiciones, por ejemplo, sobre el retiro del Pacto de San José y he escuchado posiciones muy indignadas de todas los colegas congresistas . Entiendo que todo el Parlamento y el Ejecutivo tenemos el mismo sentir. La ministra de la Mujer viajó de manera inmediata, luego viajó el señor Presidente, sin dudar tenemos que velar por la niñez, tenemos que resguardarla”, agregó.

Finalmente, Chávez detalló que el Gobierno a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene brindando apoyo a la pequeña y a su familia.

Dictan prisión preventiva

El jueves, la titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, María Vásquez Vásquez, dictó prisión preventiva en contra de Enríquez García en atención a un requerimiento hecho por el Ministerio Público, el cual lo acusó de violación sexual y secuestro en agravio de la menor de edad.

El secuestro de la niña ocurrió el último martes 12 de abril cuando se encontraba la esquina de las calles La Despensa y Goicochea y quedó registrado en una cámara de videovigilancia. En dichas imágenes, se logra ver cómo la menor es cargada en brazos por un hombre y la sube al asiento de copiloto de un vehículo.

Posteriormente, el miércoles 13 de abril, la Policía capturó a Antonio Enríquez García y durante el interrogatorio admitió que había secuestrado a la menor. Seguidamente, dio información de su paradero y las autoridades pudieron hallarla en el segundo piso de una vivienda, la cual al parecer sería la casa de la madre del raptor.

VIDEO RECOMENDADO

Caos y descontrol se vivió en un campamento por Semana Santa en el balneario de Medio Mundo en Huaura. El exceso de alcohol hicieron que dos grupos de jóvenes se agarren a golpes y dejen el lugar totalmente contaminado. (Fuente: Latina TV)